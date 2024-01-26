去年47位教師被「釘牌」　按年升逾一倍　主要涉性罪行、虐兒

教育局公布，去年有47位老師涉嚴重違反專業操守被「釘牌」，按年升超過一倍，以2019年起計算，更創五年以來新高。局方於立法會文件解釋，採取行動的個案明顯增加，主要是剛於21/22學年起，落實每3年向所有教師查核一次刑事紀錄，並就查核結果按機制跟進，大部分個案涉事教師已離開教學行列，而2023年被取消註冊的教師個案，主要為干犯與性相關、虐兒或盜竊等罪行，及與學生有超越師生關係的交往等。



教育局公布，去年有47位老師涉嚴重違反專業操守被「釘牌」，按年升超過一倍。（資料圖片）

教育局2023年亦向13位教師發出譴責信 、69位發書面警告、13位發書面勸喻及29位發口頭提示或紀錄在案。

教育局近年加強教師國情及國安教育，2022年《施政報告》提出公營資助學校的新入職教師及公營學校晉升教師，必須參加內地學習團。由去年4月至今年1月，教育局共舉辦19個學習團，分別在大灣區、北京、上海、武漢、杭州、南京、長沙舉行，共有2181名教師參加，當中包括56名非華語教師。

2023/24學年舉辦15個晉升教師內地學習團，首7個學習團已於去年10月至今年1月，分別在北京、上海、南京、廣州及珠海舉行，共779名晉升教師參加。

教育局指，會繼續加強教師入職、聘用和管理的把關工作，亦會透過培訓強化教師在學科領域及國民教育等知識和技能，增加教師親身到內地學習的機會，深入了解國情和歷史文化，厚植家國情懷。