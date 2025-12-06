3大DJ女神蕾菈佩佩藍星蕾合體超養眼　穿洞洞透視裝鬥曬火辣身材

Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及Peipei（林佩佩）三大DJ女神早前在Ultra Taiwan超世代音樂節合體。



3人以銀白色為主題穿搭，洞洞裝盡顯火辣身材，不時向台下送手指愛心、眨眼，而和湯宇離婚的蕾菈看起來氣色相當好，她笑說：

第一次自己出來跟別人一起放歌，旁邊的不是男生了。

Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及Peipei（林佩佩）三大DJ女神亮相Ultra Taiwan超世代音樂節。（la.112814@IG）

更多Amber藍星蕾、蕾菈、佩佩的火辣照片👇👇👇

+ 19

PeiPei佩佩在旁直呼「她長大了」，笑說她旁邊已經不是老公了，蕾菈尷尬大笑。蕾菈笑說就是來享受音樂不談感情，PeiPei（林佩佩）則補充說：

單飛比較紅啦。

而被問到三人最期待看到哪一位DJ的演出，PeiPei（林佩佩）搶答Afrojack，Lyla（蕾菈）想看Martin Garrix。

而Amber NA藍星蕾則是前一晚才在泰國曼谷放歌，早上才下飛機不久，但到Ultra Taiwan放歌仍精神奕奕，認真放歌，不喊累。

【延伸閱讀】28歲美女DJ擁有不科學身材 遊台被瘋狂搭訕進擊過香港男仔好多（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

蕾拉曝呼麻後收詛咒私訊 反擊嗆：我會不要臉的活著

滴妹素顏照曝光「超深黑眼圈」 網驚：以為小甜甜

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】