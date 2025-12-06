3大DJ女神蕾菈佩佩藍星蕾合體超養眼 穿洞洞透視裝鬥曬火辣身材
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及Peipei（林佩佩）三大DJ女神早前在Ultra Taiwan超世代音樂節合體。
3人以銀白色為主題穿搭，洞洞裝盡顯火辣身材，不時向台下送手指愛心、眨眼，而和湯宇離婚的蕾菈看起來氣色相當好，她笑說：
第一次自己出來跟別人一起放歌，旁邊的不是男生了。
更多Amber藍星蕾、蕾菈、佩佩的火辣照片👇👇👇
+19
PeiPei佩佩在旁直呼「她長大了」，笑說她旁邊已經不是老公了，蕾菈尷尬大笑。蕾菈笑說就是來享受音樂不談感情，PeiPei（林佩佩）則補充說：
單飛比較紅啦。
而被問到三人最期待看到哪一位DJ的演出，PeiPei（林佩佩）搶答Afrojack，Lyla（蕾菈）想看Martin Garrix。
而Amber NA藍星蕾則是前一晚才在泰國曼谷放歌，早上才下飛機不久，但到Ultra Taiwan放歌仍精神奕奕，認真放歌，不喊累。
【延伸閱讀】28歲美女DJ擁有不科學身材 遊台被瘋狂搭訕進擊過香港男仔好多（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+19
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】