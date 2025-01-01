男星強姦按摩女入獄4年　近日宣布復出：別的職業有案底也能返崗

演員新井浩文（46歲）於2025年12月28日在東京下北澤的The Sunali演出場館，迎來了自2019年（平成31年）2月以來，暌違6年10個月的演藝復歸。



時隔一日的12月29日，他更新個人X平台（原推特），發文告知網友自己已在note平台發布題為《致歉》的文章，並附言：

我個人認為，既然選擇從事幕前工作，就應當做好準備——無論順境佳績還是負面風波，都會被媒體報道。但即便如此，行業裏也該存在一種底線操守，或者說是不成文的規則……我完全無法預料自己今後能否繼續以演員身份立足。這份工作就是如此，有活兒找上門就接，沒活兒便無工可開。不過值得慶幸的是，仍有許多人願意向我伸出橄欖枝，邀我共事。若未來還有機會重返公眾視野，還請各位多多關照。



最後想對那些覺得「演藝圈竟能容忍有前科的罪犯回歸，未免太過縱容」的人說一句：在日本，絕大多數職業即便從業者留有案底，也都能重返崗位。※僅部分職業會受到限制。



新井浩文在12月28日的演出結束後，並未現身面對等候在外的粉絲與記者，便徑直離場返回。

據悉，新井浩文曾於2018年7月，對其邀請至家中的上門按摩女技師施暴；次年2月，他因涉嫌強姦罪被警方逮捕。

2020年（令和2年）12月，該案上訴審宣判，4年監禁的實刑判決最終敲定，新井浩文隨即入獄服刑。

