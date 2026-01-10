陳自瑤「南半球」戰衣惹負評　網民對比官網狠批：名牌秒變Cheap

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》日前圓滿舉行，紅地氈向來是女星們爭妍鬥麗的戰場，其中素有「最索人妻」美譽的陳自瑤（Yoyo）當晚身穿一襲極具視覺衝擊力的黑色中空長裙登場，原本打算以性感姿態驚艷全場，怎料其極其大膽造型卻弄巧反拙，在網上引發一場激烈的時尚爭議。



素有「最索人妻」美譽的陳自瑤（Yoyo）在《萬千星輝頒獎典禮2025》當晚身穿一襲極具視覺衝擊力的黑色中空長裙登場，驚艷全場。（IG@chenchiyiu）

身為豐胸代言人的陳自瑤，雖然毫不吝嗇地大晒白滑酥胸，營造出「奇峰突出」的震撼效果，吸睛度爆燈，但卻被一眾網民狠批穿著手法出現嚴重問題，直指她將原本高貴的設計穿出了廉價感，慘變「時裝車禍」。

有網民狠批穿著手法出現嚴重問題，直指她將原本高貴的設計穿出了廉價感，慘變「時裝車禍」。（Threads）

「南半球」強勢出擊 3千元戰衣成焦點

陳自瑤今次挑選了一襲來自澳洲時尚品牌Nookie的黑色單帶中空長裙，據悉該戰衣售價約港幣3,150元。這件晚裝的剪裁可謂極致大膽，腰間的中空設計完美展露其纖幼蛇腰，下身則配搭超高衩剪裁，盡晒招牌修長美腿。

陳自瑤今次挑選了一襲來自澳洲時尚品牌Nookie的黑色單帶中空長裙，據悉該戰衣售價約港幣3,150元。（香港01攝）

不過，全場最矚目的焦點始終落在她胸前的處理上——Yoyo以極其進擊的姿態展示其白滑的「南半球」，在現場鎂光燈下呈現出誇張的視覺效果，瞬間成為當晚紅地氈上最搶鏡的女星。陳自瑤透露因已第四次擔任豐胸代言人，所以間中亦要盡代言人責任，大騷身材。

陳自瑤透露因已第四次擔任豐胸代言人，所以間中亦要盡代言人責任，大騷身材。（IG@chenchiyiu）

官方對比圖瘋傳 優雅慘變賣弄？

然而，當有眼尖的網民將陳自瑤的現場照與品牌官網的模特兒示範圖進行殘酷對比後，隨即發現兩者的演繹效果截然不同，引發熱烈討論。根據官網展示，外籍模特兒演繹同一條裙時，雖然同樣酥胸半露，但胸部線條緊緻且沒有露出下半部分，整體散發出一種高級、內斂的優雅感。

Nookie官網Model示範圖（Nookie）

相比之下，陳自瑤的穿著方式被質疑過於刻意賣弄肉感，疑似為了展示豐胸成果而強行將衣服向上拉，導致失去了設計師原本追求的高級格調。這組對比圖在社交平台瘋傳，不少人認為兩者高下立見，直指Yoyo的穿著手法有誤。

陳自瑤的穿著方式被質疑過於刻意賣弄肉感，疑似為了展示豐胸成果而強行將衣服向上拉，導致失去了設計師原本追求的高級格調。（IG@chenchiyiu）

網民毒舌點評：為露而露即刻Cheap晒

大批網民對Yoyo這次的造型選擇毫不留情地給予負評，評論區充斥著各種狠批。有網民直言：「第一眼感覺件衫如果唔露半球其實係唔錯，但佢就偏偏露咗出嚟，顯得件衫好難睇，果然Model著係唔露，當場件衫高貴咗幾倍！」

大批網民對Yoyo這次的造型選擇毫不留情地給予負評，評論區充斥著各種狠批。（Threads）

另有網民認為這是氣質與穿搭方式的落差：「Model著得合理好多，Yoyo露下半球即刻Cheap好多，感覺著到錯晒啲位。」更有嚴厲的批評指：「完全係為露而露，即刻Down grade咗，好核突！」甚至有網民針對其身材線條作出攻擊，留言嘲諷：「身為豐胸代言人，更加要Push up上去啦，家陣視覺上壓到扁晒下垂喎！」看來這次的性感嘗試，在網民眼中似乎是遭遇了滑鐵盧。