台灣樂天桃猿團長壯壯（沈立心）2024年加盟韓國職業足球隊，成為台灣首位外援啦啦隊，但她2025年10月曾在社群寫下長文，坦言應援超過12年，外界的惡意從不間斷，她接受專訪談起這段心路歷程，表示面對外界壓力，她會選擇在洗澡時大哭發洩，「因為不會浪費衛生紙，鼻涕眼淚一起沖掉」，果然是標準的客家女孩。



壯壯2013年以兄弟象啦啦隊「象Young女孩」出道，2021年她轉戰樂天桃猿，成為中職首位女性應援團團長，但從中信兄弟到樂天桃猿，她所屬的球隊都難逃亞軍命運，網友酸她是「壯壯真亞軍王」，嘲諷有她在的球隊都會輸，直到2025年10月樂天桃猿拿下冠軍，壯壯才終於打破「亞軍魔咒」。

壯壯（沈立心）2024年加盟韓國職業足球隊，成為台灣首位外援啦啦隊（Instagram@ula_shen_）

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也有網友批她台韓兩邊跑，擔任應援團團長卻連球員名字都喊錯，問她有委屈嗎？「我覺得不會耶，黑黑紅紅都是紅，曾經犯過的錯就要認錯，之後再慢慢改進。」

「我在每一次場次我都很認真，也想做不一樣的嘗試，不一樣的嘗試就會比較不穩定，其他團長可能走正統路線，但我會希望多一些有趣的元素，但可能不是那麼多人能get到，那就要去修正，我覺得就是要不斷嘗試，才會有更好的東西出現。」

壯壯（沈立心）2024年加盟韓國職業足球隊，成為台灣首位外援啦啦隊（Instagram@ula_shen_）

但面對負評，有時她也需要發洩壓力：「我也有狀況不好的時候，但站在舞台上就沒有藉口，可能回家會哭，都沒人知道我3天沒睡，甚至連續3個禮拜發燒都沒有好。」

大家只記得妳犯錯的那幾場，忘了妳其他場都表現得很好，我就邊洗澡邊哭。

而她選擇在洗澡時大哭的原因也很妙，「這樣不會浪費衛生紙啊，鼻涕眼淚一起沖掉，我客家人耶，這樣多方便」，哭完了她就告訴自己必須往前走，不再繼續內耗。

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