黃明志涉毒命案迎戲劇性結局　法院終裁定無罪釋放　險遭判囚10年

這起震驚馬來西亞與台灣演藝圈的司法風波，終於在5月14日迎來戲劇性的結局。馬來西亞創作歌手黃明志（Namewee）因捲入台灣網紅謝侑芯命案，並遭控持有冰毒與受管制藥物，在歷經長達半年的官司纏訟後，昨日獲吉隆坡推事庭宣判「無罪釋放」。這項裁決不僅讓黃明志徹底擺脫可能面臨的十年重刑，也為這場紛擾多時的社會事件劃下了法律意義上的句點。



案件的轉折發生在吉隆坡第一刑事推事庭。該案原定於今年5月底過堂，但在黃明志律師團隊的積極爭取下獲得提前審理。庭審過程中，主控官坦言，控方在重新審視相關毒理學報告及案件的最新調查進展後，決定接納黃明志提交的第二份陳情書，並表示無意繼續對其進行提控。

黃明志發文稱無論如何都被罵，寧願坐著被罵。（Instagram@namewee）

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然而，審理過程並非一帆風順。控方最初僅建議給予「無事省釋」（DNAA），意即雖然暫時釋放，但檢方仍保有未來重新起訴的權利。黃明志的新任代表律師莫哈末法迪里對此當庭提出強烈抗辯，指出若僅給予暫時釋放，將對身為公眾人物的黃明志在演藝事業、名譽及心理上造成持續性的負面影響。法官凱魯妮莎在聽取雙方陳詞後，採納了辯方律師的觀點，最終裁定黃明志「無罪釋放」，使其獲得完全的清白身。

回顧整起案件，事件始於2025年10月。當時黃明志在吉隆坡一家五星級酒店內，被警方搜出持有1.57克冰毒及0.78克含有西地那非成分的管制藥物。由於當時正值網紅謝侑芯在同地猝死，黃明志因此身陷輿論漩渦，承受極大壓力。儘管後續尿檢結果呈陰性，洗清了吸毒嫌疑，但持有違禁品的指控仍讓他面臨最高15萬令吉罰款及長期監禁的威脅。所幸在律師團隊補強證據並多次陳情後，終於成功逆轉戰局。

昨日現身法院的黃明志，因腳部受傷而必須坐輪椅代步，神情顯得有些憔悴。事後他在Instagram上以一貫的辛辣風格發文，透露自己其實為了不想被外界質疑「演戲博同情」，曾特地練習「看不出受傷」的走法，但最後發現一拐一拐反而更顯突兀，才決定坦然坐輪椅出庭。他幽默表示，反正無論如何都會被酸民攻擊，不如選擇最輕鬆的方式面對。隨著這場司法風暴正式落幕，黃明志成功度過演藝生涯中最重大的法律危機。

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