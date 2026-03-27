他太持久！女友疲累失性趣　醫生揭屬1現象：這件事比快慢更重要

許多男生想自己行房時有好表現，但太持久並非好事！台灣1名醫生在網上分享個案，表示有男病人求醫時，反映「總是要很久才有辦法射精，女友常常等到覺得累了」。醫生指出這是典型的「遲射」現象，引述研究強調「性愉悅（pleasure），比性高潮（orgasm）更為重要」，關鍵並非射得快或慢，「而是彼此的安全、合意、愉悅與理解」。



男病人困惑地表示「總是要很久才有辦法射精，女友常常等到覺得累了，最後乾脆放棄」，他直言雖然努力表現，但大家都覺得不愉快。（AI生成圖片）

男病人太持久 令女友感到疲倦

泌尿科醫師程威銘在facebook專頁表示，有男病人前來求診，困惑表示「總是要很久才有辦法射精，女友常常等到覺得累了，最後乾脆放棄」，他直言雖然努力表現，但大家都覺得不愉快。

背後可能涉及很多原因

程醫生指出，這是典型「遲射」現象，其實背後可能涉及很多原因，部份人受到藥物副作用，例如抗憂鬱藥和降血壓藥，令到射精反射變慢，有些人患病好像糖尿病、神經病變，以及接受攝護腺手術，也有人心理壓力過大，太在意「一定要表現」，結果反而愈來愈難射精，甚至和伴侶關係不佳，「性生活變成考試，而不是親密表現」。

泌尿科醫師程威銘引述研究提醒「性愉悅（pleasure），比性高潮（orgasm）更為重要」。（facebook專頁「程威銘醫師 」圖片）

性愉悅比性高潮更重要

性醫學研究提醒「性愉悅（pleasure），比性高潮（orgasm）更為重要」，高潮只是短暫的生理反射，但性愉悅則是整體的親密與連結感，可以沒有高潮。世界衛生組織和世界性健康協會強調「性愉悅是性健康的核心，也是每個人應享有的基本權利」，當大家將焦點從「表現」轉向「幸福感」，才會發現「真正重要的不是射得快或慢，而是彼此的安全、合意、愉悅與理解」。

（facebook專頁「程威銘醫師 」）