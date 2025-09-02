性愛實驗？85歲翁塞1物入肛門無法自拔 劇痛求醫X片光超震撼
意大利發生男病人肛門塞入罕見異物的事故！當地1名85歲老伯因肛門劇痛求醫，醫生用X光檢查後，竟在其直腸發現一個完整的燈泡，由於老伯在家中無法自行拔出，反而將燈泡愈塞愈入，終要經醫生用手術鉗才將燈泡取出來，幸過程中燈泡沒有破裂，未有造成更大傷害。老伯未有透露事發原因，惟醫生推測他因進行「性愛實驗」期間出事。
綜合外媒報道，事件發生於意大利雷契，1名85歲老伯在8月19日將燈泡塞入肛門，但卡在體內無法自行拔出，更一度用螺絲批試圖想把燈泡撬出來。
燈泡塞肛門劇痛求醫
老伯用盡辦法都未能成功拔出燈泡，反而將燈泡愈推愈入，下身出現劇痛，直腸內壁受損，最後因終痛難當才致電求救。醫護到場後得知老伯竟將燈泡塞入體內，立即將他送醫救治。
醫生用手術鉗成功夾出燈泡
醫生從X光片驚見一個完整的燈泡，最終用手術鉗成功夾出，安排老伯住院觀察身體情況。雖然老伯未有說明將燈泡塞入體內的原因，但醫生推斷他是在做「色情實驗」出事。而哥倫比亞之前亦有同樣案例，1名53歲男性在直腸裡塞住一顆大燈泡，幸好電燈泡沒有在體內破裂，也順利取出。
