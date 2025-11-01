七旬翁強姦14歲表外甥女！案件裁決屢逆轉　終極罪成囚X年打藤X下

成年人理應保護未成年人士，不應為了一已私慾而犯案。馬來西亞1名現车72歲老翁，涉嫌於2019年性侵14歲表外甥女，被控3項強姦罪名，首2項控罪原先被判表證不成立，但控方成功上訴，3項強姦罪先後罪成，累計總刑罰為有期刑期36年和打藤5下。被告不服上訴，高等法院允許部份刑期同期執行，換言之，改為入獄24年，而打藤次數不變，男被告近日再次上訴，但遭到駁回。



14歲受害人慘遭72歲男親戚性侵。（AI生成圖片）

七旬翁被控3項強姦罪

當地媒體於今年10月報道，男被告現年72歲，案發時在油棕園擔任保安員，被指2019年3月和6月在登嘉樓勿述1間住宅單位內，性侵和妻子表親的14歲女兒，事後被控3項強姦罪。

性罪行案不能豁免打藤

被告首2項控罪最初被判表證不成立，經檢察官上訴後，高等法院下令案件發還地庭審理，被告需要出庭自辯。到了2022年10月16日，法官裁定被告第3項控罪罪成，判處監禁12年。

雖然男被告年過50歲，理應可以豁免打藤，但由於性罪行案件例外，所以另加打藤3下，2023年6月25日，被告前2項控罪同樣罪成，每項控罪各判有期徒刑12年和打藤1下，總刑罰為有期刑期36年和打藤5下。

被告最終入獄24年和打藤5下。（AI生成圖片）

改判囚24年 打藤次數維持5下

去到2023年8月10日，高等法院維持其第3項控罪的定罪和刑罰，但去到同年12月13日，高等法院有條件批准他針對前2項定罪的上訴，允許其第1項和第3項控罪的刑期同期執行，變成監禁24年和打藤5下。

維持原判 即時服刑

男被告再度上訴，以1.5萬令吉（約2.7萬港元）保釋金和1人的擔保獲准保釋，但上訴庭考慮到據控方證人口供，認為被告的不在場的證明薄弱，原審沒有犯錯，10月7日駁回被告上訴，強制對方立即開始入獄服刑。

（中國報）