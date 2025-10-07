髮廊老闆店內性侵2女員工！她們1招蒐證　淫狼否認變認罪下場曝光

台灣發生老闆性侵女員工案件。高雄1名髮廊男老闆垂涎2名女員工的美色，趁機向她們伸出狼爪，先後性侵得逞。受害人受辱後偷偷在店內安裝針孔攝錄機蒐證，終拍到老闆向她們上下其手猥褻，甚至抓手「捉鳥」，於是手持影片報案。



被告被控2項強制性交罪和4項強制猥褻罪，案件進行一審時，被告拒絕認罪，但仍被法官裁定罪名成立，重判淫狼8年有期徒刑；被告不服上訴，但終於承認罪行，並向受害人賠償達成和解，二審改判入獄4年10個月。



2名受害人同遭蘇男性侵，事後蒐集證據提告。（AI生成圖片）

女員工深夜落單工作遭性侵

台媒於今年9月報道，涉案28歲蘇姓男子在高雄市中心鬧區開設髮廊，生意相當不錯，2名受害人當時簽約受聘，負責為客人設計髮型，合約寫明若她們提前離職，必須賠償20萬新台幣（約5萬港元）違約金，因此她們不敢隨意離職，懷疑因而有人利用職務之便犯案。蘇男見到2女經常深夜在店內落單工作，分別向她們性侵得逞。

安裝針孔攝錄機蒐證

2名女員工受辱後心情低落，互訴心事後才驚悉彼此同樣受性侵，經商量後在店內偷偷安裝針孔攝錄機，拍到蘇男趁店內無人之際，分別從背後熊抱她們，上下其手亂摸，甚至強拉女員工的纖手「抓鳥」。

蘇男改口認罪，向受害人作出賠償達成和解，法官經審理後改判入獄4年10個月。（AI生成圖片）

一審拒認罪 仍被判入獄8年

2名女員工之後報警提告，並提供相關影片作為證據，警方經調查後拘捕蘇男，他被控2項強制性交罪和4項強制猥褻罪。案件在高雄地院進行一審，被告一直否認犯罪，辯稱和女員工處於曖昧情況，雙方情投意合，但法官查看相關影片，加上案發後被告曾傳送訊息給被害人闡述性侵過程，認定被告犯罪，重判8年有期徒刑。

二審改認罪兼賠償和解 判囚4年10個月

被告提出上訴，高雄高分院進行二審，被告除了改口認罪之外，還向受害人作出賠償達成和解，法官經審理後改判入獄4年10個月，全案仍可上訴。

（綜合）