女工程師洗澡後無穿內衣褲！遭男友人性侵得逞　淫男刑事民事皆輸

台灣發生女工程師遭性侵案。台中1名女工程師和數名友人外出飲酒後，與其他人前往其中1名男友人的住所留宿，洗澡後僅穿長袖上衣，沒穿內衣褲，準備在客房休息之際，1名男友人趁房門沒有鎖好之際，入房向她性侵得逞，受害人事後報警。刑事方面，法官判處被告入獄3年8個月，至於民事，法官裁定被告賠償75萬新台幣（約19萬港元）。



吳男見到受害人洗澡後僅穿長袖上衣，色心大起猥褻對方，甚至強制性交得逞。（AI生成圖片）

洗澡後沒穿內褲遭猥褻性侵

台媒於今年10月報道，案發於2022年9月，該名女工程師和謝姓的大學男同學等人一同出遊，當中包括1名姓吳男子，而女工程師並不認識他，雙方只是有共同朋友，才會一起到台中夜店飲酒。女工程師事後和吳男前往謝男位於彰化的住所留宿過夜，她洗澡後僅穿長袖上衣，沒有穿內衣褲，當進入客房準備休息時，吳男見到房門沒有鎖上，色心大起猥褻對方，甚至強制性交得逞。受害人遭性侵後情況有異，母親見狀追問，她才透露自己遭遇，繼而向吳男提出刑事和民事控告。

法官裁定被告「強制性交」罪名成立，判處有期徒刑3年8個月，同時向受害人賠償75萬新台幣（約19萬港元）精神慰撫金。（AI生成圖片）

男被告刑事民事皆輸

刑事部分，法官裁定被告「強制性交」罪名成立，判處有期徒刑3年8個月，至於民事索償，法官認定男被告嚴重侵害受害人性自主人格權，判處賠償75萬新台幣（約19萬港元）精神慰撫金，但其餘請求不予准許，案件仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）