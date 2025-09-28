女生遭性侵被迫遞安全套！越男移工中途拔套　淫狼捱告咁講下場慘

台灣發生拔套性侵案。台中1名越南籍男移工相約友人到其中一人住所飲酒，趁屋內只有自己和女友人2人之際，即向對方伸出狼爪，當場威脅「不從就要殺了你」。受害人反抗無果被迫屈從，遞上隨身攜帶的避孕套，但淫狼性侵期間自行拔套，並在其體內射精，受害人事後向友人求助報警。案件審理期間，男被告辯稱雙方同意性交，但法官根據驗傷報告等證據，裁定「強制性交」罪名成立，判處3年6個月有期徒刑，被告服刑完畢後將被驅逐出境。



色男︰如果你不願意的話，我會殺你

台媒於9月報道，涉案男子是1名越南籍男移工，案發前赴台工作，本身和受害人是朋友關係，2025年3月9日晚上，他們前往另1名友人位於台中的住所飲酒，其間友人一度離開，留下他們2人，涉案男子色心大起，先奪走受害人手機，繼而強行將她抱到床上，甚至將房門反鎖，當場威脅「如不願意，我會掐死你」、「如果你不願意的話，我會殺你，知道嗎？」、「你相信我會把你殺死嗎？」。

受害人唯有遞上避孕套 淫狼拔套性侵

受害人見到房內有水果刀，加上多次掙扎仍遭壓制，導致頸部及四肢有瘀傷，她擔心性命安全，所以被迫屈從，甚至遞上隨身攜帶的避孕套，避免懷孕或染上性病，但淫狼性侵期間自行拔套，並在她體內射精。翌日（3月10日）凌晨5時許，受害人趁機用手機向友人求救，警方隨即接報到場，當場拘捕淫狼。

被告辯稱雙方同意發生關係

案件在台中地方法院進行審理，男被告辯稱雙方同意發生關係，律師更稱原告攜帶安全套赴約，相信她有意進行性行為，想和被告有一夜情。

罪成入獄3年6個月 服刑完畢驅逐出境

但法官查看受害人驗傷報告和LINE對話紀錄等證據，認同受害人隨身攜帶避孕套，只是為了避免感染性病或懷孕，是其中一項女性自我保護的措施，沒有接納到辯方律師一夜情說法，被告出於私慾，嚴重侵害受害人的性自主權和人身安全，事後否認責任，缺乏悔意，法官裁定「強制性交」罪名成立，判處3年6個月有期徒刑，刑滿或獲赦免後，被告依法被驅逐出境，案件仍可上訴。

