女子遭家暴翌日抽搐亡！屋內有多處血跡　躁男1原因賠錢可免入獄

台灣發生家暴致死案。桃園1對同居情侶交往期間，躁男經常被通報向女友施襲，直到1次再次將女友打傷，女傷者翌日突然抽搐後身亡。警方到場發現單位內有多處血跡，但驗屍報告證實女死者死於高血壓所導致的自發性顱內出血，和家暴無關。躁男干犯2項傷害罪名，各被判處4個月有期徒刑，合併6個月有期徒刑，但可易科罰金18萬新台幣（約4.6萬港元）。



溫男多次毆打陳女，女傷者有次捱打受傷後，翌日突然抽搐身亡。（AI生成圖片）

有多次家暴女友紀錄

台媒於今年10月報道，涉案43歲溫姓男子和陳姓女友交往2年多，2人合租1間小套房同居，經常為金錢和人際交往爭執，溫男長期咆哮和拉扯毆打陳女，導致對方遍體鱗傷，陳女由2021年11月22日起，多次通報自己遭到男友家暴，即使陳女想分手，但仍遭溫男毆打，最終陳女無法離開溫男，向親友求助無門，她只能選擇借酒澆愁。

女子遭毆傷翌日抽搐身亡

2024年8月7日晚上，溫男酒後再度和陳女爭執，徒手毆打陳女，導致她鼻咀臉部受傷。翌日中午，陳女突然抽搐身亡，經驗屍後確定陳女因高血壓導致自發性顱內出血，最終中樞神經衰竭死亡，和家暴沒有關係。

法官裁定被告2項傷害罪名成立，各判處4個月有期徒刑，合併判處6個月有期徒刑，但可易科罰金18萬新台幣（約4.6萬港元）。（AI生成圖片）

入獄6個月 可易科罰金18萬新台幣

警方前往兩人租住單位蒐證，發現屋內有多處血跡，檢察官經了解後，起訴溫男家暴傷害罪名。案件在桃園地院進行審理，法官裁定被告2項傷害罪名成立，各判處4個月有期徒刑，合併判處6個月有期徒刑，但可易科罰金18萬新台幣（約4.6萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）