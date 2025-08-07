無視保護令！家暴夫圖闖妻子住所入獄　出獄不足24小時再犯被收押

向家庭暴力說不！台灣基隆1名因違反保護令而被判入獄的男子刑滿出獄後，在明知道妻子持有的保護令仍然有效，理應不得接觸，但他仍無視保護令，即日打算闖入住所取衣洗澡，妻子見狀立即報警。



警方接報到場將男子拘捕，檢察官認為涉案人夫有持續違反保護令的可能性，於是向法院申請羈押，翌日獲法院裁准。換言之，人夫出獄不足24小時，再次因違反保護令而被收押。



林男被指對妻子施以極大精神壓力，林妻忍無可忍申請保護令。（AI生成圖片）

施以極大精神壓力 妻子申請保護令

台媒於今年8月報道，涉案60多歲的林姓男子身材瘦小，和妻子長期相處不睦，林男被指對妻子施以極大精神壓力，林妻忍無可忍，到了2024年成功申請保護令，法官裁定林男不得接觸、跟蹤或騷擾妻子，而且必須遠離其住所。

違反保護令 入獄3個月

但林男沒有理會保護令，於2025年1月多次上門作出騷擾，甚至1天多達5次以上，林男要求入屋和使用浴室。林妻不堪煩擾報警求助，檢察官認定林男違反《家庭暴力防治法》和保護令，而且有再犯的可能性，於是申請押羈押。法官當時經審理後，合併判處林男3個月有期徒刑，但可易科罰金9萬新台幣（約2.3萬港元），由於林男無力繳交罰金，所以選擇服刑。

林男出獄不足24小時，再次闖入妻子住所違反保護令而被收押。（AI生成圖片）

出獄後立即上門騷擾妻子

豈料林男7月31日甫出獄，仍然身穿監獄服裝，便直接到妻子住所打算取衣洗澡，林妻不但拒絕，而且再次報警。警方當日下午約3時到場拘捕林男，林男辯稱無處可去，而且沒有地方洗澡，所以才返回住所，強調自己沒有傷害妻子的意思。

出獄不足24小時 再次違反保護令而被收押

基隆地檢署經跟進後，認定林男再次違反《家庭暴力防治法》和保護令，而且有再犯意圖，於是向法庭申請羈押，基隆地方法院8月1日裁定將林男收押禁見，林男出獄不足24小時，再度因違反保護令被送回看守所。

（綜合）