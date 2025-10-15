家暴致死！暴力女有前科　狂毆火燒毀容殺死女友　認罪擇日判刑

台灣發生家暴致死案件。新北市1名有家暴前科的34歲女子，再次向女友施襲，將對方推跌撞地，繼而用撞球桿毆打，甚至用打火機燒廁紙扔向女友，令她受傷兼毀容，最終女傷者傷重死亡。警方經調查後，懷疑有人因情緒控制管理問題而犯案，新北地檢署以涉嫌重傷致死罪名作出起訴，女被告在庭上認罪。



駱女用撞球桿痛毆邱姓女友頭部和身體，並用打火機燒廁紙，將燃燒中的廁紙扔向邱女頭臉，導致她受害毀容，邱女最終傷重不治。（AI生成圖片）

4年前曾打傷女友 傷者心軟撤告

台媒於今年10月報道，涉案駱姓女子目前34歲，曾有多次家暴紀錄。2021年駱女和邱姓女友爭執，駱女用酒樽及煙灰缸怒打邱女，甚至猛抓頭部撞牆。但邱女事後心軟撤告，法院當時沒有繼續受理，但駱女不但沒有收斂，反而變本加厲，最終導致殺人事件。

駱女事後被控重傷致死罪名，在庭上認罪。（AI生成圖片）

死者遭推跌痛毆燒臉毀容身亡

案發於新莊區新樹路1間套房內，2025年2月4日凌晨，駱女懷疑情緒失控，先將邱女推倒撞地，導致邱女失去意識，駱女將她搬到床上再次撞頭，即場用撞球桿痛毆對方頭部和身體，並用打火機燒廁紙，將燃燒中的廁紙扔向邱女頭臉，導致她受傷毀容。雖然邱女之後被送院搶救，但傷勢嚴重，腦部大量出血，左側枕骨骨折，而且大面積燒傷，最終不治。

女被告庭上認罪

駱女事後被控重傷致死罪名，案件在新北地院進行審理，被告在庭上認罪，法官需要時間處理案件細節，另定開庭日期。

（綜合）