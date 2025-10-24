印度鐵騎士闖路軌！不慎摔倒遇高速駛至火車　狂奔逃生不及被撞斃

印度發生闖入鐵道路軌被撞斃恐怖意外！當地一名男子騎乘電單車，強行穿越已經關閉的鐵道路口，不慎「連人帶車」摔倒。他扶起電單車時遇高速駛至的火車，即使試圖往反方向狂奔，仍跑不過火車，繼而被撞倒，當場死亡。死者遺體之後被送往進行屍檢，證實為19歲年男子，他原定於下月舉行婚禮，其家人知悉他死訊甚為傷感。



印度有男子騎乘電單車，強行穿越已關閉的鐵道路口，被駛至火車撞斃。（網上影片截圖）

鐵騎士硬闖已關閉鐵道 不慎摔倒企圖扶起電單車

綜合印度媒體等報道，網上流傳事發時一刻影片，顯示印度北方邦（Uttar Pradesh）一名男子於10月12日下午3時許，騎乘電單車經過大諾伊達（Greater Noida）的鐵路。雖然當時鐵道路口已經關閉，但他仍試圖穿越路軌，期間不慎摔倒，他於是站起身來，嘗試扶起電單車。

男子騎電單車，闖入已經關閉的鐵道路口。（網上影片截圖）

男子不慎「連人帶車」摔倒。（網上影片截圖）

他站起身來，嘗試扶起電單車。（網上影片截圖）

火車高速駛至 男子狂奔不果被撞斃

未幾男子發現後方有火車駛至，他即時捨棄電單車，基於本能反應的他試圖離開路軌，便往反方向狂奔，但由於火車以高速行駛，他最終不敵火車速度，當場被撞斃。

他回頭發現有火車駛至。（網上影片截圖）

男子捨棄電單車，往反方向狂奔，試圖離開路軌。（網上影片截圖）

惟火車以高速行駛，男子不敵火車速度，當場被撞斃。（網上影片截圖）

死者原於下月舉行婚禮 家屬聞死訊極悲傷

死者遺體事後被送往進行屍檢，確認為19歲男子圖沙（Tushar），而他原定於11月22日舉行婚禮，其家人得悉他死訊亦非常傷感。根據印度國家犯罪紀錄局於2023年報告，全國因為鐵路事故死亡人數合共有2,242人，而其中1,007人死於北方邦，為當地鐵路道口事故死亡人數佔最多地方。

（綜合）