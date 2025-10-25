母不爽即情勒！掏出25年「養育收據」　女兒傻眼：孫女都有收集箱

養兒育女花費甚大，精打細算的父母可能會紀錄每筆開支。台灣1名女子表示，婚後育有1名3個月大女兒，當她帶同女兒返回娘家時，女嬰懷疑因到陌生地方而大哭，所以樓主便「抱她起來哄」。詎料母親覺得樓主「育兒方式有問題，這樣帶出來的小孩會不獨立」，樓主因而開玩笑表示「怪不得我這麼沒安全感」。沒料母親聽到這句戲言後突然「跳掣」，開始數落樓主「從小到大所有犯過的錯，和她在教育我上花了多少心血」，甚至計算「養我花了多少錢」，繼而取出「2大盒紙，1盒是我的名字，1盒是我妹妹的」、「從出生到現在幾乎所有能有發票的收據」。



女子苦笑形容「她以為我看完會很感動，我只有覺得壓力很大」，而母親更開始計算為外孫女花費的開支，即為孫女設立了紙箱。許多網民笑言「情勒還有收據」、「這要感動啥？」、「好奇令堂如何保存這類發票」，更有人笑言想知總共多少錢。



樓主指3個月大的女兒到陌生地方比較愛哭和難哄睡，她便抱着來哄，但母親認為這種育兒方式有問題，導致小孩長大後不獨立。（AI生成圖片）

3個月大女兒哭泣 樓主即抱

樓主在「Dcard討論區」表示，自己今年25歲，和丈夫結婚後育有1名3個月大女兒，近日母女返回娘家，女嬰身處陌生地方比較愛哭和難哄睡她便抱着來哄，但母親認為這種育兒方式有問題，導致小孩長大後不獨立。

母親「跳掣」數落自己女兒

樓主笑言「怪不得我這麼沒安全感」，明明只是開玩笑，但母親聽者有意，開始盤點樓主「從小到大所有犯過的錯，和她在教育我上花了多少心血」，例如國小1年級偷吃商店果凍、不寫作業，將作業撕爛後欺騙老師說「是狗咬爛的」等等。

母親突然「跳掣」，取出「從出生到現在幾乎所有能有發票的收據」，計算25年來樓主身上花了多少錢。（AI生成圖片）

計算25年來養育支出

母親繼而計算「養我花了多少錢」，之後她取出2大盒紙，「1盒是我的名字，1盒是我妹妹的」，包括樓主從出生到現在幾乎所有能有發票的收據，母親更開始按計算機，「包括奶粉、奶瓶、打疫苗、上學學費、1歲的時候買了1個金手鏈、補習班學費、賠給別人的藥費、iPhone 4、iPhone 7、電話費 ！還有學校畢業旅行的收據、還要帶我去吃麥當勞」，雖然部份收據已經很模糊，但母親大概交代到是什麼支出，更形容「自己常常算在我們（女兒）身上花了多少錢」。

開始計算為外孫女花費的開支

樓主苦笑表示，母親「以為我看完會很感動，我只有覺得壓力很大」，胞妹事後透露，母親多了1個大紙箱，貼上樓主女兒的名字，記錄「女兒滿月，她送了1個4萬多新台幣（約1萬港元）的黃金彌月禮、還有1罐她買成3號、我女兒暫時不能喝的奶粉的錢」。

網民︰好奇多少錢

大量網民留言指「你媽真適合當會計，單據都保存的好好的」、「教她用Excel輸入，就能自動加總和備份了」、「你媽好有恆心跟毅力啊！我好奇多少錢？」。

（Dcard討論區）