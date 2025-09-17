母親暗黑料理「雞湯湯圓」　港女揭加這食材變黑　網民：鹹定甜？

如果母親不諳廚藝或性格愛創新，弄出「暗黑料理」往往令子女叫苦連天。有港女在網上分享母親「神級廚藝」下的新作「雞湯湯圓」，不止食材配搭創新，而最令港女驚訝的是湯底的顏色，竟是黑色的，她亦拆解黑色來源並非用了烏雞，而是用了一種食材。引來網民爆笑，「好似啲晴天娃娃浮喺啲毒湯入邊」、「芝麻雞湯……丸」。



樓主在網上分享母親的「神級廚藝」。（Threads@ptdxdxbg_圖片）

樓主揭湯的黑色來自這款食材

不少網民愛在網上分享母親的「創意料理」，有港女在Threads上發相，揶揄「我媽的神級廚藝」。她指相中白色的是湯圓，黑色的是雞及雞湯。相片可見湯及雞骨都是黑色的，當中有兩粒湯圓飄浮。有網民以為湯中的黑色來自烏雞，樓主解釋只是普通雞，母親加了黑桑子才令雞湯變黑。

有網民笑言湯中物似《怪誕城之夜》的南瓜王Jack。（《怪誕城之夜》劇照）

樓主指母親加了黑桑子才令雞湯變黑。（Threads@ptdxdxbg_圖片）

網民：似晴天娃娃浮喺毒湯入邊

帖文笑翻不少網民，「芝麻雞湯……丸」、「做咩落湯圓落煲湯度，2026年最新暗黑料理？」、「Umm……鹹定甜？」、「好似啲晴天娃娃浮喺啲毒湯入邊」、「乜雞都好啦，佢係玩緊嘢囉好明顯」、「Halloween buffet（萬聖節自助餐）可以請Auntie去！我隱約見到呀Jack（怪誕城之夜角色）」。

（Threads@ptdxdxbg_）