模特兒外拍遭下藥迷姦！嘴唇及下體有攝影師DNA　淫狼害她染性病

台灣發生模特兒遭迷姦性侵案。台北1名攝影師透過社交平台邀請擔任模特兒的女大生到花蓮外拍，當晚一起到當地1間民宿投宿，豈料攝影師被指利用模特兒服用安眠藥熟睡之際，潛入其房間將強力安眠藥「氟硝西泮」（常稱FM2）摻水餵入對方嘴裏，繼而性侵得逞，受害人事後體內被檢驗出FM2的代謝物，嘴唇和下體都有攝影師的DNA，她更因而染上性病，於是怒告淫狼。



民事法庭判處被告向受害人賠償40萬新台幣（約10萬港元），刑事方面，案件經過一審和二審後，被告仍然聲稱自己沒有下藥，但法官裁定被告罪成，判處有期徒刑8年10個月，全案仍可上訴。



王男將摻有強力安眠藥「氟硝西泮」（常稱FM2）粉末的礦泉水，倒入受害人口裏，繼而性侵得逞。（AI生成圖片）

下藥迷姦模特兒得逞

台媒於今年10月報道，案發於2022年4月，涉案王姓攝影師透過instagram，邀請1名任模特兒的女大生前往到花蓮外拍3日2夜，他們入住當地1間民宿，首晚平安無事。到了拍攝結束後的當天凌晨約3時，王男被指拉開相隔2間房間的拉門，然後潛入女大生房間，由於她早已服用安眠藥正在熟睡，王男用樽蓋裝上摻有強力安眠藥「氟硝西泮」（常稱FM2）粉末的礦泉水，倒入女大生的口裏，繼而撫摸其胸部及下體，最終性侵得逞。

嘴唇和下體都有被告DNA

受害人回復清醒後發覺身體情況有異，立即致電報警。警員接報到場，發現現場有1瓶含有FM2的礦泉水，受害人體內被檢驗出FM2的代謝物，嘴唇和下體都有王男的DNA。

男被告否認有下藥

案件進行一審，王男辯稱，意外發現可以拉開2間房間的中間拉門，見到原告年輕貌美，加上躺在床上沒有反應，所以一時興起下手性侵，但他否認下藥，辯稱原告不夠30分鐘就驚醒過來，和FM2藥效時間不符。

受害人被性侵後染上性病。（AI生成圖片）

法官裁定罪成 入獄8年10個月

但受害人表示，當時在睡夢中，隱約感覺遭「不明物體」碰到嘴唇2次，口內被灌入1種「甜甜液體」，同時感覺到被人侵犯，但她陷入麻痺狀態，連雙眼都睜不開，根本無法反抗。

法官檢視相關證據後認為受害人遭受性侵前，確實遭被告餵服含有FM2的液體，被告明顯預謀犯罪，加上所用藥劑本身是第三級毒品，考慮到民事法庭判處被告賠償40萬新台幣（約10萬港元），裁定「藥劑強制性交」罪名成立，判處有期徒刑8年10個月。

案件二審 維持原判

被告不服上訴至花蓮高分院，堅稱自己沒有下藥，他更認為房間拉門沒有上鎖，2個房間不算獨立，不應因而加重刑罰，但法官沒有接納被告說法，先撤銷原判決，改判「侵入住宅以藥劑強制性交」罪成，但維持有期徒刑8年10個月，全案仍可上訴。

（綜合）