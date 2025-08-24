女友拒口交遭迷姦！變態男丟巨款求和解：別毀了我　終極判刑曝光

伴侶之間享魚水之歡屬正常，但都有權拒絕任何性要求。台北1名男子因女友拒絕口交，於是暗中下藥，趁女友昏睡後性侵得逞，受害人清醒後發現身體情況有異，質問男友和檢查身體，證實自己遭到下藥，男友才知錯和交代犯案原因，甚至提出800萬新台幣（約200萬港元）作賠償，哀求「人都會犯錯，但拜託別毀了我」，但受害人堅持報警提告。案件經過一審和二審，被告均被判入獄9年，案件上訴至最高法院，終極裁決維持原判。



王男暗中下藥迷姦女友，事後被女友發現。（AI生成圖片）

女友飲酒後昏睡

台媒於今年8月報道，涉案王姓男子2019年12月和受害人交往，交往不足半年、即2020年4月4日，2人相約共進晚餐，並到酒吧飲酒，直到翌日凌晨3時許，2人投宿入住大安區1間旅館，進入旅館前，他們在便利店購買2瓶水果啤酒，女友飲了一口水蜜桃味啤酒後進入浴室洗澡，王男將啤酒倒入另1個小杯中，在女友洗完澡後叫她飲酒，惟女友飲了一口發現啤酒變苦，而且杯底有不明粉末，所以不願意再飲，繼而倒頭入睡。

醒來察覺有異 證實遭下藥

女友睡到當日下午2時許，醒後發現男友已經離開旅館，於是和男友進行短暫通話，但她仍然覺得非常疲倦，睡到傍晚6時許才驚醒，開始察覺自己身體情況有異，她隨即以通訊軟體質問王男，「你昨天給我喝的到底是什麼？」、「不說的話，我就去醫院檢驗」。王男沒有立即回應，女友便前往醫院接受檢驗，在尿液檢體中檢出含第三級毒品氟硝西泮（Flunitrazepam，即FM2，苯二氮平類鎮定安眠劑）的代謝物（7-Aminoflunitrazepam）。

受害人事後到醫院接受檢驗，證實遭到下藥。（AI生成圖片）

男友求放過︰人都會犯錯，但拜託別毀了我

2人事後繼續對話，王男哀求「人都會犯錯，但拜託別毀了我」，女友詢問每次過夜都會有性行為，為何還要下藥，王男回答因她拒絕口交，所以才下藥得逞，女友氣憤質問「付多少金額補償和解？」，王男請求當面商討，先後將賠償金額由100萬新台幣（約25萬港元）提高到250萬新台幣（63萬港元）、350萬新台幣（約89萬港元），以及500萬新台幣（約127萬港元），最後開出800萬新台幣（約200萬港元），但受害人全不接受，繼而提出控告。

被告否認犯案

王男被控「加重強制性交」罪名，但他否認犯罪，供稱他沒有下藥，而且沒有違反女友意願進行性交。辯方律師聲稱，雖然被告曾經向女友表示「人都會犯錯，但拜託別毀了我」，只是因為女友發現被告出軌，不能排除女友由愛生恨，希望王男受罰，所以才說謊誣告，而且不能排除旅館沒有清潔杯子，令到女友誤飲其他人摻入藥物酒類的可能性。

法庭終極裁決 被告囚9年

案件經過一審和二審，法官均判處有期徒刑9年，最高法院8月8日駁回被告上訴，全案定讞。受害人提出附帶民事訴訟，索償230萬新台幣（約58萬港元），台北地院判處被告賠償約50萬新台幣（約12萬港元），王男上訴二審後撤回，民事賠償確定。另外，受害人額外獲得約20萬新台幣（5萬港元左右）犯罪補償金。

（綜合）