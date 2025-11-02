港鐵女袋中伸出帶刺長蘆薈　港男呻：你條嘢頂到我！　網民教應對

攜帶帶刺物品，理應好好包裹，以避免弄傷他人！有港男乘搭港鐵時，大呻身旁的女乘客袋中伸出了1條長長帶刺的蘆薈，更碰到其手臂，他無奈拍下照片，表示「呢位乘客，你條嘢頂到我」。



帖文引來網民爆笑，留言指「係刺客」、「你講嘢帶刺」、「可以告非禮」，亦有網民指出女乘客未必意識到袋中蘆薈碰到他人，港男應主動提醒，「你有冇同佢講先？」、「直接話畀人知用手拿」。



有港男乘搭港鐵時，身旁的女乘客袋中伸出了1條長長帶刺的蘆薈，更碰到其手臂，港男無奈拍下照片。（Threads@foxhaha_）

該港男於Threads發文發相講述事件，照片所見，他身處擠迫的港鐵車廂內，身旁穿粉紅色上衣女乘客左肩揹着1個袋，袋中「打斜」伸出1條長長帶刺的蘆薈，方向觸碰到港男的手臂，他無奈寫道「呢位乘客，你條嘢頂到我」。

港鐵女袋中伸出帶刺長蘆薈 港男：頂到我

有網民批評女乘客未有包好及袋好蘆薈，「伸到咁遠」、「仲要有刺」、「啲人買條咁長嘅嘢都唔識自己整理下可以攞得好啲，品德、行為、禮儀教育，香港嘅長輩、學校、社會，真係非常失敗」。

乘搭港鐵要妥善收好個人物品，避免弄傷他人。（資料圖片）

網民建議主動提醒：直接話畀人知用手拿

有網民爆笑提議，「蘆薈係好嘢嚟㗎，幫佢唧啲汁出嚟，搽下隻手可以保濕」、「剪咗去，幫佢收返入袋，就唔會頂到你」、「整斷佢攞啲汁用吓」。有網民就認真指出，「幫佢摺一摺塞返落個袋入面」、「我會默默地將條嘢隊返過去」。