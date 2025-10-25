偷電？港鐵女滿身名牌蹲地用插座為手機充電　網民鬧衰：職員呢？

再有人懷疑在港鐵站「偷電」私用！有網民在社交平台發相公審，指於港鐵香港站目擊1名身上有多種名牌產品，包括疑似路易·威登（Louis Vuitton）斜揹袋的女子，蹲在地上把充電線和插蘇插入牆身插座，疑正為自己的手機充電，途經的樓主不滿對方舉動，遂拍下照片，更留言指「邊個連地鐵站嘅電都偷」。



網民紛紛留言批評女子行為，「明明香港已經一街都係租（借）尿袋」、「有錢買電話買名牌，唔識買尿袋」、「真係有『公共』意識，所有嘢都係自己屋企嘢咁，真係唔客氣」。不過亦有人覺得樓主公審同樣不妥，「看不爽又不敢上去制止，就只敢躲角落裏偷拍」。



滿身名牌產品的女子，於港鐵香港站自攜充電線及插蘇插入站內插座，似正在為手機充電。（「threads＠local_delulu_hooman」圖片）

港鐵香港站女子疑「偷電」為手機充電

該網民在threads帳號「local_delulu_hooman」發帖公審，指「邊個連地鐵站嘅電都偷」。從樓主上傳照片所見，現場為港鐵香港站，有名揹疑似路易·威登（Louis Vuitton）斜揹袋，以及挽Dior（迪奧）手提袋的長髮女子蹲在地上，將自攜充電線以及插蘇，插入牆身較低處的插座，以便她為自己的手機充電，樓主見狀不滿斥「有條線又唔帶charger（指外置充電器，俗稱尿袋）」。

網民斥無恥：有錢買名牌，唔識買尿袋

許多網民斥責女子「偷電」行為無恥，「有錢買電話買名牌，唔識買尿袋」、「真係有『公共』意識，所有嘢都係自己屋企嘢咁，真係唔客氣」、「喺香港住咗咁耐，都唔知原來地鐵有插頭（座）」、「明明香港已經一街都係租（借）尿袋」、「我估只有即日遊客先會咁，無住酒店又無住親戚屋企就無得叉」、「職員呢？」，又揶揄「常說手機支付蠻先進，但有樣東西是最重要的，那便是電」。

樓主偷拍公審同捱轟

不過有聲音亦批評樓主偷拍行為，「我感覺到你這個人很沒教養，不但偷拍別人背影，還把人放在網路上，如果損害到了你的利益，你怎麼不去當面說明呢？」、「可能緊急事但手機又無電，算啦何必斤斤計較」、「看不爽又不敢上去制止，就只敢躲角落裏偷拍」。

港鐵於29個站提供流動裝置充電設施，其中13個站設有USB充電插座。（港鐵官網截圖）

而香港站充電位置設於車站大堂C出口的付款區，乘客進入閘內範圍方能使用以上設施。 （港鐵官網截圖）

香港站設有流動裝置充電設施 乘客入閘方可使用

根據港鐵官方網頁顯示，港鐵合共於29個站提供流動裝置充電設施，其中13個站設有USB充電插座，香港站為其中之一，而其充電位置設於車站大堂C出口的付款區，即指乘客只有進入閘內範圍，方能使用以上設施。

（threads＠local_delulu_hooman）