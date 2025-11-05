驚揭丈夫捐精給弟婦誕女！妻發文怒轟偷情兼恐嚇殺姪女　下場慘了

許多不孕之人會渴望擁有孩子，一般都會選擇領養或人工受孕。而台灣南投1名人夫知道胞弟不孕，27年前捐精給弟婦，對方以人工受孕方式誕下1名女嬰。妻子多年後得知事件，不滿丈夫當時未經其同意就捐精，大怒在facebook及地方社團連發16篇帖文，指名道姓痛罵叔仔夫婦，「為了讓老婆懷孕，找自己親哥哥幫忙生小孩」、「跟自己老公的哥哥偷情，要不要臉」，甚至恐嚇要殺害姪女。案件驚動法庭，人妻被判有期徒刑4個月和拘役40天，但皆可易科罰金。



婦人不滿丈夫未經其同意下捐精給叔仔夫妻，令到對方以人工受孕方式誕下1名女嬰，因而辱罵叔仔夫妻。（AI生成圖片）

發文怒罵叔仔夫妻

台媒於10月報道，涉案婦人不滿丈夫於27年前未經其同意，就捐精給叔仔夫妻，令到對方以人工受孕方式誕下1名女嬰。由2024年6月至2025年3月期間，婦人多次匿名或但用丈夫facebook帳號，在地方社團或姪女頁面發文，怒罵弟婦「跟自己老公的哥哥偷情生一個女兒」、「你媽媽不要臉跟你阿伯生下了你」，她不但以丈夫口吻發文指出胞弟「是一個無法生育的男人」，甚至抹黑「無法滿足老婆，帶着老婆跟母親來跪到我面前，求我讓你老婆受孕」、「老婆因愛上我而跟你感情不好，不願跟你同住，現在一直靠北說女兒不是你的」。

發布虛假「尋人啟事」

另外，婦人在苗栗地方社團張貼姪女照片，發布虛假「尋人啟事」，順便踢爆人工受孕一事。

法官裁定「恐嚇危安」和「非法利用個資」罪名成立，各自判處拘役40日和有期徒刑4個月。（AI生成圖片）

致電恐嚇「去台北把姪女殺掉」

除了連發16篇帖文之外，婦人致電痛罵弟媳「不要臉」，又恐嚇「去台北把姪女殺掉」，令到叔仔夫婦忍無可忍，決定報案提告。

被判拘役40日和有期徒刑4個月

案件在南投地院進行審理，法官認定婦人多次行為違法，而且至今沒有和受害人一方達成和解，法官2025年10月初裁定「恐嚇危安」和「非法利用個資」罪名成立，各自判處拘役40日和有期徒刑4個月，均可易科罰金，案件仍可上訴。

（綜合）