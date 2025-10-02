港鐵夫婦強擠進4人座　女生被擠至縮起身體　孕婦不忿發聲遭恐嚇

港鐵強擠進座椅事件時有發生，有港鐵乘客近日於網上公審1對夫婦，指出乘搭屯馬綫時見到有夫婦擠坐進原本已坐了3人的4人座中，令1名女生被迫縮起身體。樓主看不過眼着該對夫婦起身，反被怒罵，「話自己60幾歲，坐下有咩問題」，樓主又透露自己是孕婦，稱被該對夫婦恐嚇，「恐嚇我話如果我夠膽擺上網就搵人整我喎，大肚婆表示好驚」。最終被擠到縮起身體的女生「怕咗佢」被迫走，「應該好細個唔識反抗，個樣好無奈」。



該港鐵乘客10月1日於Threads發文發相講述事件，指出原本4人座上已坐了3人，其後卻有夫婦擠進去，穿湖藍色衣服的女生「被個黑衫女人逼住咗，縮埋一舊，應該好細個唔識反抗，個樣好無奈」。

港鐵夫婦強擠進4人座 孕婦為被擠女生發聲

樓主看不過眼，「好聲好氣同佢講呢個係4人位叫佢起身，佢對住我耍手擰頭」，又指聽不明樓主說話，要求說普通話，然後「大聲發爛渣喺度鬧，話自己60幾歲，坐下有咩問題」。樓主斥責「要唔要面」，「佢又識聽話佢梗係要面喎」對方說「梗係要面」。

遭恐嚇：夠膽擺上網就搵人整我

言談間夫婦更「恐嚇我話如果我夠膽擺上網就搵人整我喎，大肚婆表示好驚，可惜我冇小紅書啦，如果唔係幫幫佢出名。」最終被擠到一角的女生「怕咗佢畀佢迫走咗」、「應該好細個唔識反抗，個樣好無奈」。

樓主看不過眼着該對夫婦起身，反被怒罵，「大聲發爛渣喺度鬧，話自己60幾歲，坐下有咩問題」。（Threads@under_my_control_852）

網民斥：恰女仔欺善怕惡

有網民留言感謝樓主見義勇為，「多謝大肚婆嘅你，勇敢幫個女仔，不過都要小心自己安全」、「好欣賞你嘅勇敢，同時提醒你萬事小心」、「唔埋咩人，見到呢啲環境，周圍嘅人真係要幫手一齊講」。

有網民批評該對夫婦，「又係恰女仔，欺善怕惡」、「逼到個女仔咁，真係無恥」。亦有人指女生膽小怕事，「嗰個女仔自己被人蝦都唔出聲又係唔抵幫嘅，不過我撐你，見義勇為係做人基本」，有人則認為「又唔係個個都咁大膽，一陣冇人幫口甚至俾對夫婦郁手郁腳未仲慘」。