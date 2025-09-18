女友頻接公司電話！醋男恐嚇男顧問「脫光電擊拍寫真」　下場曝光

同事之間通電話談公事實屬正常，惟台灣彰化1名男子不滿女友屢次接聽公司1名男性外聘顧問的來電，自行認定為女友遭到騷擾，不但勒索男顧問36萬新台幣（約9萬港元），而且衝到男顧問的公司，揚言要將對方「脫光光潑水電擊拍寫真」、「找兄弟去你家強姦你女兒」，囂張行徑被閉路電視拍下。



醋男事後被捕捱告，法官經審理後，裁定被告「恐嚇取財未遂」罪名成立，判處4個月有期徒刑，但可易科罰金12萬新台幣（約3萬港元）。



廖男直闖男顧問的公司作出恐嚇，要求收取36萬新台幣（約9萬港元）。（AI生成圖片）

自行認定女友遭騷擾

台媒於今年9月報道，案件在彰化地院進行審理，涉案廖姓男子和陳姓女子交往，陳女任職的公司對外聘請1名男顧問，廖男不滿男顧問多次致電陳女，認為這是騷擾行為。2023年9月7日下午5時許，廖男搶接男顧問打給陳女的電話，直接怒嗆「要請兄弟到公司找你算帳下跪道歉，不然就拿36萬元（意即新台幣，經折算後約9萬港元）解決，否則要對你不利」。

被告叫囂︰要嘛拿錢出來安慰

廖男果然付諸行動，翌日（9月8日）上午8時許闖入對方公司，向公司職員叫囂「要嘛拿錢出來安慰，不然大家下班時間在公司門口見」、「我是要恐嚇你錢沒有錯」、「我會找兄弟去你家強姦你女兒」、「把他脫光光潑冷水呷電的啦！拍個人寫真讓他當網紅」等言論，故意透過職員轉述給男顧問，職員聞言報警。

法官裁定「恐嚇取財未遂」罪名成立，判處4個月有期徒刑，但可易科罰金12萬新台幣（約3萬港元）。（AI生成圖片）

入獄4個月 可易科罰金12萬新台幣

警方查看閉路電視，發現廖男惡劣言行，交由檢察官作出起訴，廖男在庭上認罪，法官認為，廖男沒有以正當途徑解決問題，反而試圖恐嚇取財，令到受害人感到恐懼，考慮到被告有藏毒案底等因素，裁定「恐嚇取財未遂」罪名成立，判處4個月有期徒刑，但可易科罰金12萬新台幣（約3萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）