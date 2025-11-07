學校飯堂雞煲疑有毛髮：X，係曲㗎！ 港男感嘔心　網民：撚手小菜

食店衛生情況相當重要。有港男學生不時幫襯某學校飯堂，並十分愛吃該飯堂出品的雞煲，不過早前與朋友一起享用時，卻發現雞煲內疑有「閃電毛髮」，他指「喺個湯殼嗰度夾咗條X毛出嚟」，令所有人感到嘔心，表示不會再幫襯，並發文公審。不少網民留言笑，「jer jer雞煲？」、「撚手小菜」、「等陣先，個廚係咪攣毛㗎？」。



樓主的友人夾起烏冬時見「湯殼嗰度夾咗條X毛出嚟」。（Threads@shadow_clayz）

樓主感嘔心，表示不會再幫襯。（Threads@shadow_clayz）

有港男在Threads上發片及發文，指在10月31日夜晚與友人在某學校飯堂吃雞煲，當友人夾起烏冬時，突然大叫「哇X，唔係嘛」，稱他在湯殼處夾出1條疑似「X毛」，「仲要條毛兩邊都有雞煲汁」。樓主看後感嘔心，「條頭髮如果係直就算啦，X，係曲㗎！」，因而懷疑是下體的毛髮。樓主表示以往不時回學校吃這飯堂的雞煲，今次很憤怒，「過咗今次我真係唔會返去食」。

網民：好核突囉

不少網民看過帖文大表嘔心，「喂呀！！咩嚟㗎？好核突囉」、「仲連埋毛囊，連根拔起」、「報食環啦，見到都想嘔」。有人質疑未必是下體毛髮，「等陣先，個廚係咪攣毛㗎？ 」、「而家大把mk仔係西蘭花頭或者公仔麵頭」，「啲廚師衫鬆身隻手又郁得多，好易磨到啲格勒底毛出嚟」。

有網民留言「仲連埋毛囊，連根拔起」。（Threads@shadow_clayz）

有網民笑言「jer jer雞煲？」、「撚手小菜」、「證明間店無僱用童工」。有網民表示曾有類似經歷，「飯入面有隻蜘蛛，飯食咗一半先發現」。亦有網民稱在另一間飯堂遇到這情況，「咖哩魚柳都係咁話，仲直接喺塊魚入面發現（毛髮）」。

（Threads@shadow_clayz）