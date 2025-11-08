感受胎動！保險業務員突伸手摸孕肚　遭孕婦控性騷擾　2原因撤告

懷孕過程確實是神奇，但就算想感受胎兒動向，也不能隨便動手摸！台北1名保險業務員在街頭進行問卷調查，被1名孕婦拒絕後，業務員突問「可以感受一下胎動嗎？」，繼而未經同意就伸手摸向孕婦孕肚一下，然後離開。孕婦當場嚇呆，事後報警提告性騷擾，因業務員當面道歉，以及承諾賠償35萬新台幣（約8.9萬港元），終換取孕婦撤告，台北地檢署決定不作起訴。



莊男在街頭進行問卷調查，被1名孕婦拒絕後，突問「可以感受一下胎動嗎？」，繼而未經同意就伸手摸向孕婦孕肚一下。（AI生成圖片）

業務員突伸手摸孕肚離開

台媒於今年11月報道，2025年6月30日傍晚，23歲莊姓業務員手持公司製作的問卷，在台北市基隆路上的巴士站徵求孕婦協助填寫，莊男之前順利完成問卷後，還會和配合的孕婦合照留念。但他當時遇到1名孕婦，打算上前詢問，卻遭到對方拒絕，莊男即問「可以感受一下胎動嗎？」，繼而伸手摸肚離開，受害人報警怒告性騷擾。

道歉兼賠償35萬新台幣

警方經調查後尋獲莊男，莊男承認事件，除了當面道歉之外，還承諾向孕婦賠償35萬新台幣（約8.9萬港元），目前先提供25萬新台幣（約6.3萬港元），餘款日後償還，孕婦決定撤告，台北地檢署經了解後不作起訴。

受害孕婦報警怒告性騷擾。（AI生成圖片）

法律界人士認同認錯免去訴訟紛爭

台媒詢問資深法律界人士，莊男趁人不備突然觸碰身體位置的確不當，但肚子是否屬於《性騷擾防治法》中的「其他隱私部位」、案中行為是否和性有關，仍然有待討論，但莊男願意面對錯誤和取得原諒，免去訴訟紛爭。

（綜合）