後母是親媽！姐姐離婚她嫁姐夫　秘密藏42年驗DNA揭兒子是親生

現實事件比「八點檔」電視劇內容更離奇！台南1名女子於42年前未婚生子，受限於當年社會風氣保守，加上自己沒有經濟能力，只好拜託胞姐和姐夫收養兒子，後來胞姐離婚，女子則和姐夫結婚，成為兒子的「後母」，之後她同樣離婚，而後來胞姐亦過世，女子便向法庭提出確認親子關係的申請，與兒子獲認證屬親生母子關係。



胞姐離婚後，約定小孩由姐夫單獨監護，張女為了方便照顧兒子，同年底和姐夫結婚，共同扶養兒子。（AI生成圖片）

未婚生子 姐夫幫手收養

台媒於今年11月報道，張姓女子於1983年7月1日未婚生下1名男嬰，礙於當時社會風氣，加上經濟能力不佳和不熟悉法律，一直不敢向戶政機關申報兒子身份，直到1990年，由於兒子即將入學，不得不取得戶籍資料，所以她將兒子以父母不詳身份取得戶籍，而且拜託胞姐和郭姓姐夫扶養兒子，姐夫向法院申請收養張婦兒子，1990年10月正式成為養子。

姐夫離婚即嫁變成後母

去到1998年3月底，姐夫和張女的胞姐離婚，約定小孩由姐夫單獨監護，張女為了方便照顧兒子，同年底和姐夫結婚，共同扶養兒子，但法律上她只是兒子的「後母」。到了2012年10月底，她亦和郭男離婚，母子共同生活至今。

法官確認張女和其兒子屬母子關係。（AI生成圖片）

法庭確認母子關係

兒子和郭男於2025年9月15日終止收養，加上胞姐已死亡，張女決定正式領回兒子，雙方到醫院進行DNA檢測，鑑定報告顯示有血緣關係，張女向法庭確認母子關係，獲法官批准。

（綜合）