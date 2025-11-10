女友叫甚麼名字？男友竟答不出︰太久沒說，忘記了　網民疑有內情

情侶間互用以暱稱來稱呼對方，可以增加甜蜜感，但總不會忘了對方的真實名字吧？台灣1名女生在網上表示，和男友交往1個多月，目前每周見面1次，每天致電或進行視像通話，會互稱對方叫「寶貝」，女生有次詢問男友她的中文姓名時，男友竟稱「太久沒說，我忘記了」；女生愕然地表示「我也沒叫你本名！我都沒忘！根本沒在尊重欸！你女友叫什麼名字都不知道？」。



女生疑惑是否應該分手，許多網民留言指「叫『寶貝』才不會叫錯啊，等下叫錯怎麼辦啊？跑出別人名字怎麼辦？」、「連名字都記不住的根本沒在尊重」，更有網民懷疑另有內情，「可能每個都統一叫『寶貝』，才不會叫錯」。



樓主詢問男友她的中文姓名時，男友卻稱「太久沒說，我忘記了」。（AI生成圖片）

不知道女友姓名

樓主在「Dcard討論區」表示，和男友一起1個月多，基本上是每周見面1次，「每天也都有打電話或視訊，我們都是互稱呼對方：寶貝」。日前兩人心血來潮進行「快問快答」遊戲，樓主詢問男友「寶貝，我叫什麼名字？」，男友第一時間沒有回答，反問為何詢問這個問題，之後老實承認「太久沒說，我忘記了」。樓主大感驚訝，反駁「我也沒叫你本名！我都沒忘！根本沒在尊重欸！你女友叫什麼名字都不知道？」。

樓主對男友心生不滿，疑惑「該放生嗎？」。（AI生成圖片）

網民︰我老公只叫過我的名字3次

樓主在帖文詢問「該放生嗎？」，大量網民笑言「如果是網路交友的話，好像有些少根筋的真的會這樣，但就是蠻瞎的」，但亦有人認為真的有可能發生這種事，「小學4年級，我爸還在寫錯我名字」、「我老公跟我在一起到結婚，7至8年，他只叫過我的名字3次」、「我原本完全沒意識到名字的事情，但後來結婚登記的時候，才發現他不知道我的名字，只知道姓氏，超扯」。

亦有人贊成樓主分手，認為可能內情，甚至其男友可能有很多女友，「可能每個都統一叫『寶貝』，才不會叫錯」。

（Dcard討論區）