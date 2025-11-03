男友買不起生日蛋糕！女生驚揭他有餘錢買這東西　崩潰呻︰想分手

女生總會特別重視儀式感，當然希望伴侶為自已慶生。台灣1名女生在網上訴苦，指自己和男友已投身職場，對方生日時，她購買男友喜歡的生日蛋糕，準備手作卡片和小禮物；惟到自己生日時，她已跟男友稱毋須太破費，只要蛋糕及1本書就好，但對方「在我生日那時還買不起蛋糕」。樓主當時安慰說「那沒關係，之後再補」。但等了3至4個月都沒有蛋糕，男友卻有餘錢購買香煙，令她形容「心死」、「因為1個蛋糕想分手」。



大量網民留言指「他不是沒錢，而是他的錢，寧可燒成一縷縷的煙霧消散，也不願變成你口中的一點甜」、「1個蛋糕也不願買，你到底為什麼要跟他在一起，這種人為什麼都有女朋友」。



男友聲稱沒錢為樓主買生日蛋糕，但有餘錢買香煙。（AI生成圖片）

樓主為男友準備生日蛋糕

樓主在「Dcard討論區」表示，她和男友已經踏出社會，男友曾經表示喜歡黑森林蛋糕，所以在他生日當天，樓主準備了6吋黑森林蛋糕、手作卡片和小禮物。

樓主生日男友稱沒錢買蛋糕

雙方生日只差1個多月，之後輪到樓主生日，她知道男友之後要用錢，所以直言「不要很貴的禮物，1本書、1個蛋糕、再加上1張卡片，甚至不用卡片也沒關係」，不想對方破費，但男友在樓主生日時稱「還買不起蛋糕」，樓主當時沒有介意，表示可以之後再補，但她等了3至4個月，生日蛋糕仍然沒有下文。

樓主形容「心死」、「因為1個蛋糕想分手」。（AI生成圖片）

樓主質疑男友︰有錢買煙卻沒錢買蛋糕

但樓主見到男友有錢購買香煙，質疑對方「有錢買煙卻沒錢買蛋糕給我？」，明明1個蛋糕最貴只是600新台幣（約150港元），心儀書籍只價值350新台幣（約89港元），「這樣也算太貴嗎？」，樓主更直言想分手。

網民︰你不如1包煙

帖文引來許多網民留言，直言樓主不被男友重視，「你不如1包煙」、「連蛋糕都給不起，這樣的人你也要嗎？」、「沒心吧，下個比較實在」、「不願意花錢在你身上代表你不重要，重要的是他的煙」。

（Dcard討論區）