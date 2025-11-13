偷拍2女兒洗澡達7年！獸父辯稱︰有經過妻子同意　遭法官打臉重囚

台灣發生獸父偷拍女兒洗澡案件。新北1名人父在家中浴室暗藏手機，長期偷拍2名女兒洗澡如廁影像，甚至將影片收藏在手機內，直到兒子意外揭發，長達7年的獸行才曝光。



獸父雖然承認偷拍，卻辯稱「想知道女兒在浴室做什麼」、「有經過妻子同意」，但法官裁定「違反本人意願拍攝少年猥褻行為電子訊號」等罪名成立，判處被告10年9個月有期徒刑。



受害人被偷拍洗澡達7年。（AI生成圖片）

偷拍2名女兒洗澡如廁

台媒於今年11月報道，該名獸父和妻子育有2名女兒及1名兒子，2017年正值大女兒14歲時，獸父開始在浴室內暗藏手機，偷拍女兒洗澡如廁影像。其後搬家後，二女兒年滿16歲，獸父再用相同手法偷拍。

兒子意外揭發獸行

到了2024年12月，小兒子當時17歲，當他借用父親手機時，發現存有二姊被偷拍的畫面，於是通知對方，二姊確認大姊同樣受害，繼而告知母親，眾人聯手蒐證大義滅親報警。

被告罪成入獄10年9個月。（AI生成圖片）

被告辯稱︰有經過妻子同意

案件在新北地院合議庭進行審理時，獸父承認罪行，卻辯稱「想知道女兒在浴室做什麼」、「有經過妻子同意」。其辯護律師則求情指，被告雖有傷害家人前科，但近年奉公守法，希望法官減刑。

法官判處入獄10年9個月

法官認為，被告多年來偷拍自己親生女兒，而且向對家人施暴，至今尚未向受害女兒達成和解、作出賠償或取得原諒，擺明毫無悔意，裁定「違反本人意願拍攝少年猥褻行為電子訊號」等罪名成立，重囚10年9個月，同時沒收相關手機、記憶卡和性影像，案件仍可上訴。

（綜合）