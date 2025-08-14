23歲男偷拍狂！校內女廁影女生　家中暗拍姊妹洗澡　藏百條片罪成

新加坡出現偷拍狂徒，他連家人都不放過！該名23歲男子因觀看偷拍影片，因而對偷拍產生興趣，先後在初級學院和大學偷拍女生裙底和如廁畫面，其中1名受害人驚悉被偷拍，於是通知校園保安，偷拍男立即嘗試刪片，但事件最後驚動警方，警員在疑犯的手機發現他在家中偷拍親生姊妹洗澡，於是作出拘捕。



被捕男子承認4年來偷拍至少100段相關影片，包括偷影裙底，受審後被判囚20個星期。



男被告多次在女廁偷拍女生如廁情況。（AI生成圖片）

男被告進入女廁偷拍

當地媒體於今年8月報道，為了保護多名受害人，法官下令媒體不得報道任何可能揭露她們身份的資料，包括被告姓名。案發2023年1月31日晚上約8時，23歲男被告進入1間大學的女廁，走入其中1個廁格，繼而將門反鎖，被告開啟手機錄影功能，從廁格底部的空隙偷拍鄰近女子如廁畫面，他總共偷拍4名女子。

獸行敗露即刪片

去到晚上8時20分左右，3名女子進入廁所，其中1人走進被告旁邊廁格如廁時，驚見被告手機，於是通知同伴和聯絡校園保安，保安聞訊報警。被告知道獸行敗露，於是立即離開女廁，同時刪除偷拍影片，警員到場展開調查，檢查被告手機期間，發現他在家中偷拍親生姊妹洗澡畫面，於是作出拘捕。

法官判處被告入獄20周。（AI生成圖片）

偷拍至少100段影片

經盤問調查後，被告承認在網上觀看偷拍影片，因此對偷拍產生興趣，開始想模仿片中行為。2019年入讀初級學院時已偷拍女生裙底，藏有大約100段影片，多數是在升旗禮時偷影，但他已經刪除影片。之後他在大學女廁和殘障人士廁所偷拍其他女子，卻沒有刪片，影片中至少2名女子的私處清楚可見。

被告被判入獄20周

被告被控擅闖、偷拍及抵觸《影片法令》等9項控罪，8月5日在法院承認其中4項，辯方律師求情時表示，被告已經知錯和感到後悔，他無法控制自己，因而犯案，如今接受治療，情況受到控制，懇求法官從輕發落。法官考慮其餘控罪，認為被告有預謀犯案，而且涉及大量偷拍影片，考慮到被告認罪和其他求情因素，判處被告入獄20周。

（綜合）