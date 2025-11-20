誘13歲國中女生開房　家長通宵尋女揭發　淫男領身心障礙證仍入獄

青少年入世未深，隨時遭人佔便宜。台中1名成年男子在網上遊戲認識1名13歲國中女網友，明知對方尚未成年，卻相約她約到汽車旅館性交。少女的父母因女兒徹夜未歸，於是通宵尋人，最終發現女兒與男子在夾公仔機店內，男子獸行因而被揭發，少女父母怒提告。



案件經過一審和二審，即使男被告強調領有身心障礙證明，以及因家中狀況不許可作出金錢上賠償，但皆被判罪成，入獄3年4個月。



雖然少女同意和蔡男性交，但由於事件涉及未成年人士，所以蔡男仍捱告。（AI生成圖片）

成年男子相約13歲女網友開房

台媒於今年11月報道，涉案蔡姓男子2024年3月透過網上遊戲「WEPLAY」認識年僅13歲女網友，雙方經過多次聯絡後，蔡男得知少女就讀國中，而且未滿16歲，仍然大起色心，同年6月12日凌晨邀請少女到台中1間汽車旅館性交，隨後前往夾公仔機店夾公仔。

雙方同意性交 男方仍捱告

少女父母發現女兒整晚失聯，於是外出尋人，直到翌日清晨才在住所附近的夾公仔機店發現蔡男和女兒。少女被帶到醫院驗傷，同時承認同意和蔡男發生關係，即使蔡男事後寫下悔過書，向少女和其家屬道歉，但少女父母大怒報警提告。

一審罪成囚3年4個月

案件進行一審期間，法官考慮到蔡男領有身心障礙證明，但其行為嚴重侵害未成年受害人身心，裁定「對於未滿14歲女子為性交」罪名成立，判囚3年4個月，蔡男不服上訴至高等法院。

二審維持原判

二審期間，蔡男主張，雖然和未成年人士發生關係的確違法，但除了性行為之外，雙方一起聊天、用餐玩和夾公仔，自己滿足少女陪伴需求，手段平和，他亦提出30萬新台幣（約7.5萬港元），希望和少女家屬達成和解，但祖母遭人騙走34萬多新台幣（約8.6萬港元），所以才無法支付賠償金。法官卻認為，少女家屬未獲得蔡男任何賠償，所以雙方未能達成和解，案情沒有值得同情之處，所以維持原判，案件仍可上訴。

