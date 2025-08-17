衰十一！19歲男床戰14歲小女友　2閨密觀戰拍片　他做1事下場更慘

「衰十一」已經過份，卸責更加離譜。台北1名19歲男子在網上認識1名未滿14歲女童，2人發展成男女朋友，甚至在其2名閨密的旁觀下「床戰」。獸行曝光後，男被告入獄3年6個月，甚至協助小女友和女方父親做偽證，聲稱受到2名閨密脅迫才發生性行為，干犯偽證罪名，再被判處有期徒刑4個月，男被告就做偽證一事上訴，卻遭法院駁回。



柯男和小女友發生關係。（AI生成圖片）

與未成年女友性交 閨密「觀戰」拍片

台媒於8月報道，涉案19歲柯姓男子2021年經網友介紹，認識1名當時未滿14歲的女童，2人發展成男女朋友關係。2022年1月1日元旦下午，柯男前往小女友住所，同場有女方2名閨密，柯男和女友在房內發生性關係，2名閨密在一旁「觀戰」。其中1名閨密偷拍影片，分享給其他同學觀看，獸行因而曝光，少年法庭訓誡拍片閨密，判處她接受假日生活輔導，士林地院則裁定柯男「與未滿14歲少女性交」罪名成立，入獄3年6個月。

2閨密被控脅迫性交

受害人和父親事後指控，聲稱其實受害人和柯男在2名閨密的脅迫下，才不得不發生關係，控告2人強制性交等罪名。士林地院和新北地院少年法庭先後審理，認定柯男和受害人當時同意性交，沒有證據證明2名閨密脅迫他們發生關係。

柯男「與未滿14歲少女性交」和做偽證罪名成立，分別被判囚3年6個月和4個月。（AI生成圖片）

男被告︰強迫我們發生關係

2名閨密被控期間，柯男2022年6月30日在庭上聲稱，「2閨密要我們發生性行為，我們不做，就拿東西丟，強迫我們發生關係」、「還說如果不做，就要讓女友在學校過不去」，閨密半迫半幫，為他脫下衣服，柯男形容「她們比我大隻，我無法反抗」。

被告先後被判囚3年6個月和4個月

法官沒有接納到柯男口供，加上沒有證據證明2閨蜜脅迫他們發生關係，認定柯男犯下偽證罪，判處有期徒刑4個月，被告上訴二審後，高等法院卻維持原判，全案仍可上訴。

（綜合）