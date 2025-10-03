混沌少年時星洲版！16歲少年衰十一兼輪姦偷竊傷人　被控24項罪名

英劇《混沌少年時》講述13歲少年涉嫌謀殺女同學，引來各界關注少年犯罪問題。新加坡1名16歲少年多次和2名14歲少女和13歲小女友性交，甚至和友人輪姦小女友；該名少年更被揭發向1名14歲少年動粗，將對方推地拳打腳踢致受傷，以及偷走1名女友人價值約800新加坡元（約4,700港元）的單車。少年合項被控24項罪名，在法庭上承認其中6項，餘下罪狀交由法官考慮，法官下令被告要接受評估，以了解是否適合接受改造訓練。



英劇《混沌少年時》講述13歲少年涉嫌謀殺女同學，引來各界關注少年犯罪問題。（《混沌少年時》電視劇照）

媒體不得報道被告身份

新加坡媒體於今年9月報道案件，由於男被告只有16歲，即尚未成年，根據《兒童與青少年法令》，媒體不得報道其身份。

與13歲小女友5次性交

案情顯示，被告於2023年認識1名13歲少女，雙方開始交往，同年8月至少發生5次性行為。到了同年9月1日，他們和其他友人前往山樂坊（Hillion Mall）附近飲酒，少女醉到當場嘔吐弄髒褲子，在場3名女友人帶同少女到附近停車場更換衣物，被告和另外2名男友人則在附近等待。

聯同男友人輪姦小女友

少女換好褲子後，被告指示3名女友人到停車場對面巴士站等候，只剩少女留下，被告要求1名男友人把風，他和另1名男友人在停車場輪姦少女。負責把風的男友人發現有警員巡經現場，3人隨即逃離現場，但性侵少女的男友人被警員攔截，他謊稱不認識受害少女，被告後來被要求返回現場，但他同樣否認認識受害少女。

把風同黨透露事件

警方進行調查期間，負責把風的男友人向心理學家透露事發經過，被告獸行才被揭發，而他亦與受害少女同月分手。

被告涉及更多罪行

被告其他惡行亦陸續曝光，除了與受害少女性交及作出性侵外，被告曾和1名14歲少女發生性行為。2023年5月，被告參與未經許可的集會，當時有2個幫派成員在停車場見面，其他黨員向1名14歲少年動粗，被告當時沒有出手；但到了同年6月，被告將1名14歲少年推在地上拳打腳踢，導致對方左臂受傷。同年8月，被告偷走1名女友人的單車，市值大約800新加坡元（約4,700港元）。

法官下令被告接受評估 了解是否適合接受改造訓練

被告被捕後，正面臨強姦14歲以下少女、蓄意傷人及糾眾鬧事等共24項罪名，他於9月30日在法庭上承認其中6項罪行，餘項罪名交由法官下判時納入考慮。法官下令被告接受評估，以了解是否適合接受改造訓練，預計法官將於10月底作出裁決。

