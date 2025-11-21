怒控丈夫帶小三回家愛愛4小時！人妻1原因無影相拍片　慘被判敗訴

捉姦都要有證據，無憑無據恐難令法官信服。台中1名人妻聲稱親眼見到丈夫和1名越南籍女子有婚外情，甚至將小三帶回家性交，相聚時間長達4小時。人妻聲稱「太愛丈夫」，所以心軟沒有拍照存證，如今心死提告，丈夫卻否認偷腥，反指妻子所說的小三根本就是「幽靈」。法官審視個案後，認為人妻沒有證據，難以判斷其口供屬實，所以判處她敗訴。



人妻聲稱見到丈夫和1名越南籍女子有婚外情，甚至將小三帶回家發生關係，長達4小時。（AI生成圖片）

丈夫形容妻子所稱的小三是「幽靈」

台媒於今年11月報道，案件在台中地院進行審理，人妻表示和丈夫結婚超過50年，夫妻長期一起打拚，豈料丈夫在2024年9月至10月期間有外遇，對象是1名越南籍女子，更帶對方回家發生性關係，歷時約4個小時，其後更相約到台東旅遊3天，丈夫晚上致電小三仍然保持聯繫。人妻稱無法接受，決向丈夫提告索償80萬新台幣（約20萬港元）。丈夫堅稱沒有小三，沒有晚上致電聊天的習慣，形容妻子所稱的小三是「幽靈」。

人妻聲稱，雖然當時自己親眼見到丈夫外遇，但她「太愛丈夫」，一時心軟沒有影相或拍片。而丈夫堅稱沒有小三，形容妻子所稱的女子是「幽靈」。（AI生成圖片）

妻子稱心軟無拍照

法官留意到人妻沒有提供其他證據，於是要求提供，人妻卻稱雖然親眼見到丈夫有外遇，但她「太愛丈夫」，一時心軟沒有影相或拍片，目前只有通話紀錄可以當作證據。法官認為，人妻未能提出足夠證據，無法認定被告是否侵害其配偶權，駁回人妻提告，但案件仍可上訴。

（綜合）