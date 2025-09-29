玩手遊《傳說對決》變性侵？女學生稱遭男網友硬上　結局大逆轉

台灣發生性侵疑雲。桃園1名男子透過手機遊戲《傳說對決》認識1名女學生，其後雙方在汽車旅館發生性行為，女學生被家長察覺情況有異，了解情況後，向男子提告「強制性交」罪。惟案件審理期間，女學生才承認當時並非遭到強迫，是擔心被家長責罵才作出指控，雙方案發後仍未斷絕聯絡。



母親得知事件真相後非常生氣，丟棄女學生玩偶以作懲罰，女學生因而遷怒男被告，要求他送回相同款式玩偶作為補償。法官審理案件後，判被告無罪。



女學生事後指控男網友性侵。（AI生成圖片）

玩手遊認識 到旅館發生性行為

台媒於今年9月報道，案件在桃園地方法院進行審理，2024年9月初，涉案林姓男子和1名女學生透過手機遊戲《傳說對決》認識，以一起打機為由相約見面。林男駕車接載女學生下課，然後一起前往中壢1間汽車旅館發生性行為，事後家長發現女兒行蹤異常，經追問後得知事件，隨即報警求助。

男子被控強制性交罪名

女學生協助調查時聲稱，當時曾經向被告表達拒絕，並以推開和後退等方式反抗，卻遭對方指侵，她側躺在床上，被告洗完澡後再次伸出狼爪。檢察官認為林男行為觸犯「強制性交」罪名，於是作出起訴。

女學生承認當時並非遭到強迫，是擔心被家長責罵才對被告作出性侵指控。（AI生成圖片）

女學生承認是自願

案件提堂後出現重大轉折，女學生在庭上承認，當時並沒有遭被告強迫，反而是擔心被家長責罵才對被告作出性侵指控，所以口供出現重大矛盾，而案發後他們仍然保持聯絡，一度提及性行為細節。女學生母親得知雙方繼續聯繫，大怒丟棄女學生曾帶入汽車旅館的玩偶，女學生繼而遷怒林男，傳訊要求他送回相同款式玩偶。

被告獲判無罪

法官認為，除了女方「口供」之外，並無其他證據，何況案件存有合理懷疑，判處林男無罪。

