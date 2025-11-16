13歲少女遭男友拉扯猥褻！僅穿內褲衝出房求救　男方母姊大義滅親

網上交友要小心！台灣1名男子透過交友程度結識1名13歲少女，隨即成為戀人，更曾3次性交。但有次2人發生爭執，少女更衣準備離開，男子卻情緒失控，拉扯少女阻止她離開，並伸手觸摸對方下體。



少女大驚下僅穿內褲衝出房門求救，同時用手機報案，淫男見狀怒摔少女的手機，其母親和姊姊即時出面制止，少女終逃脫報警。淫男事後矢口否認曾用暴力，但其母姊大義滅親揭發真相，檢察官因而作出起訴。



13歲受害少女和男友曾3次性交，吵架後遭對方猥褻。（AI生成圖片）

交往後3次性交

台媒於今年11月報道，涉案趙姓男子於2023年7月在交友程度認識1名少女，明知對方只有13歲，仍然發展出情侶關係。同年10月10日，他在新北1間汽車旅館和小女友性交；同月22日再趁她回老家時進行性行為；到了2024年2月4日，2人前往新竹1間溫泉會館住宿，其間再次發生性關係。

少女只穿內褲衝出房

案發於2024年5月，2人在趙男住所發生口角，少女更衣準備離開之際，趙男情緒激動，拉扯女友阻止她離開，甚至觸摸其下體。受害少女驚恐下不理會當時僅穿內褲，立即衝出房門求救，而且嘗試用手機報案，趙男見狀怒奔摔毀少女的手機，趙母和胞姊立即制止，少女得以逃脫並報警。

趙男接受調查期間承認大部份案情，但否認有強制猥褻行為，而趙母和胞姊大義滅親揭發暴行。（AI生成圖片）

母姊大義滅親揭發真相

趙男接受調查期間承認大部份案情，卻否認有強制猥褻行為，但趙母和胞姊大義滅親揭發暴行，2人當場勸阻時曾斥責「人家是女生，不要動手動腳」，趙男胞姊更指，她曾在家族LINE群組中，見到少女參與外公外婆過年的照片，足見2人長期親密往來。

檢察官作出檢控

士林地檢署綜合所有證據，認定趙男涉嫌3項「與未滿14歲女子為性交」和1項「強制猥褻」罪名，於是作出檢控。

（綜合）