電腦硬碟藏親密照證夫出軌！妻怒提告　終離婚再被控偷相慘過小三

在婚姻關係中，外遇一方仍可以「聲大夾惡」？台灣1名人妻意外在丈夫的外接硬碟內發現他和小三的親密互動照片，以及小三的私密照，總共超過20張，於是以該批照片作為證據怒告小三，而小三即向人夫訴苦，最終導致該對夫婦離婚。



男方其後反告前妻偷取其電腦檔案，索償100萬新台幣（約25萬港元），前妻終被判3個月有期徒刑，但可易科罰金，同時賠償5萬新台幣（約1.28萬港元）給前夫。而法官認定前夫和小三侵害女方的配偶權，判處小三需賠償15萬新台幣（約3.83萬港元）。



時任陳妻意外在丈夫的外接硬碟內，發現丈夫和李姓小三的親密互動照片，以及李女私密照，總共超過20張，於是以該批不倫照片作為證據怒告李女。（AI生成圖片）

夫妻婚姻維持16年

台媒於今年11月報道，涉案陳姓男子於2007年初和1名女子結婚，婚姻維持16年，相信因外遇一事，雙方於2023年初離婚。婚姻期間，他們有數年一起住在台灣北部地區。

前夫指被擅取照片 索償100萬新台幣

陳男指控，時任妻子當時趁他不注意之際，從其外接硬碟擅取他和1名李姓女子的親密互動照片，以及李女的私密照，時任妻子將相關照片當作證據，控告李女侵害其配偶權。陳男認為自身隱私權遭到時任妻子侵害，擔心照片會遭到對方不當散布，造成惶恐不安，於是向她索償100萬新台幣（約25萬港元）精神慰撫金。

女被告稱與前夫共用該個外接硬碟

前妻辯稱，當時和前夫共用該個外接硬碟，自己並非無故使用硬碟取得資料。但陳男強調只有他會使用該個硬碟，內有約20張李女的私密照片，檔案都有加密。

作為小三的李女需賠償15萬新台幣（約3.83萬港元）。（AI生成圖片）

女方賠償5萬新台幣

法官認為，陳男的確無意公開自己和李女的私密照片，即使陳男同意時任妻子共同使用該個硬碟，難以認定她未經前夫同意下可取得相關照片，加上她未能證明該個硬碟是2人共用，女方行為的確侵害陳男的隱私權。考慮到雙方身份和經濟條件等因素，判處前妻3個月有期徒刑，但可易科罰金，同時向陳男賠償5萬新台幣（約1.28萬港元）給丈夫，賠償部份可上訴。

小三賠償15萬新台幣

另外，前妻控告小三案件經過一審和二審，法院認定陳男和李女侵害女方的配偶權，判處李女賠償15萬新台幣（約3.83萬港元），案件定讞。

