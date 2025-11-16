耐人尋味！廁所貼告示「禁止食排泄物」　網民震驚：清水健嚟過？

到底發生過什麼事，才有需要在廁所張貼如此告示？台灣有民眾在社交平台分享，指發現有廁所在門外張貼1張奇葩告示，裏頭列明「本區禁止食用排泄物」，強調任何人如因偷吃排泄物而引起的身體不適，需後果自負。告示震驚不少網民，「好核突啊」、「正在吃印度咖喱的我看到這篇非常不適」，同時笑稱「清水健嚟過？」



台灣有民眾分享，指發現有廁所在門外張貼「禁止食用排泄物」告示。（「threads＠ju8t_o1o_1t」圖片）

廁所門外張貼告示 警告：禁止食用排泄物

該民眾在threads帳號「ju8t_o1o_1t」上傳照片，顯示疑似為無障礙廁所（殘廁）門外貼出1張告示，上方先是溫馨提醒，「如廁後請沖水，尊重他人也保護自己」。

不過後續警告卻令人傻眼，告示表明「本區禁止食用排泄物，若身體不適經調查為偷吃自己或他人排泄物」，更以大字強調「概！不！負！責！」樓主看見如此離奇字句，故稱「每個奇葩告示背後都有一段不可思議的故事」，但他未提及廁所所在地點。

網民大驚斥核突，「每段告示背後唔係有故事就係有事故」。（AI生成圖片）

網民驚呼噁心：清水健嚟過？

相關告示引來網民驚呼噁心，「沖廁是保護自己的排泄物不被吃？」、「黑人問號」、「好核突啊」、「我很恨自己看得懂中文」、「正在吃印度咖喱的我看到這篇非常不適」，另有留言則笑稱「清水健嚟過？」、「為啥別人的廁所比較好玩」、「每段告示背後唔係有故事就係有事故」。

（threads＠ju8t_o1o_1t）