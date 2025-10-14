郵局磅秤貼「禁止量體重」告示！重要事講7次　網民：超重加運費

郵局寄大型包裹要量重量來收郵費，但台灣有郵局發現不少人除了替包裹磅重，還自己站「上磅量體重」，郵局於是要在磅秤上貼出告示，更三次重複寫上「禁止量體重」，以阻止市民再亂用。有網民覺得十分搞笑，「所有的警語都是因為有人幹過那蠢事」、「想把自已當郵包寄出去」、「就是會無法控制自己站上去」。



台灣郵局的磅秤貼上「禁止量體重」告示笑翻網民。（Threads@wine_crypto圖片）

破壞公物要賠償。有網民在Threads上發相，指「到底是有多少人在郵局人在量體重啦」。相片是拍下在台灣1間郵局的告示，寫上「禁止量體重、禁止量體重、禁止量體重，郵政資產，毀損公物，照價賠償」。而在旁的磅秤上的電子顯示屏也貼上「禁止量體重」，並在支柱再貼多張告示，顯示被濫用情況十分嚴重。

有網民遇到有大媽大叔用磅秤量體重。（《瘦身男女》劇照）

帖文引來不少網民熱議，有人笑言「想把自已當郵包寄出去」、「超重要加運費」、「重要事要講7次」、「就是會無法控制自己站上去」。有網民指不少人會這樣做，「很多。無聊秤完包裹後就站上去的人」、「有阿公站在秤上，鞋襪還擺得很整齊」、「我都遇到那種阿嬤站上去，磅秤過重逼逼叫阿嬤嚇到跳下來，大家都在看」、「還有人專程帶著行李箱偷偷來秤，只是想知道出國行李有沒有超重，然後偷偷溜走」。

網民笑稱廣報體重收阻嚇之用

有人建議「要寫會語音播報體重，使用前請注意」、「還是在旁邊放一個真的體重計，我覺得很棒，真的廣設體重計，或是體酯機，我覺得都能時刻提醒自己」。

