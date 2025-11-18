妻懷孕安胎！人夫趁機多次去旅館激戰小三　妻驚悉患抑鬱崩潰怒告

妻子懷孕期間，丈夫理應悉心照顧，但渣男卻伺機出軌。台灣1名人夫在妻子懷孕期間，多次和小三到汽車旅館開房，最終東窗事發，妻子因而罹患抑鬱症需求醫，並怒告丈夫。法官經審理後，判處人妻可獲25萬新台幣（約6.4萬港元）賠償。



蔡男趁妻子懷孕期間，多次和小三到汽車旅館發生關係。（AI生成圖片）

妻子照顧家庭兼努力工作

台媒於今年11月報道，涉案黃姓女子2021年1月22日和蔡姓男子結婚，婚後育有2名子女，一家四口住在雲林。黃女婚後全心全力擔任賢妻良母角色，努力照顧家庭，同時擔任量販業課長，年薪50多萬新台幣（約12.7萬港元）。

妻子懷孕安胎 丈夫和小三開房

黃女以為家庭生活美滿，但她發現丈夫行為異常，直到2025年8月，黃女揭發於2023年2023年11月至2024年2月下旬期間，當時她正值懷孕，但丈夫和小三多次到汽車旅館開房。黃女分別質問丈夫和小三，他們承認這段不倫關係，黃女因而罹患持續性抑鬱症，精神上極度痛苦，需要求醫，遂向蔡男索取50萬新台幣（約12.7萬港元）賠償。

黃女驚悉丈夫，罹患持續性抑鬱症，精神上極度痛苦，需要求醫。（AI生成圖片）

獲賠25萬新台幣

案件在雲林地方法院審理期間，蔡男沒有出庭，亦沒有提交文件進行抗辯，黃女卻提供對話紀錄等資料，內容有關小三明知蔡男已婚，但仍然和他發生關係。法官認定黃女所言屬實，考慮到其心理狀況和有貸款，判處被告賠償25萬新台幣（約6.38萬港元），案件可上訴。

（綜合）