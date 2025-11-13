何伯2.0？父出軌港男斷絕來往十多年　親戚1原因迫再見惹網民激辯

何伯事件一度成為全城熱話，有港男在網上大呻父親猶如「何伯2.0」，大爆多年恩怨。港男感到不忿，因「我警告過佢，瀨嘢我唔會理佢，最後言中」，因此父子斷絕來往十多年。惟近期父親因病入院乏人照顧，姑姐勸他探望一下父親，港男為「畀面姑姐」才到醫院放低食物及錢便離開，更揚言「我只提供金錢當還養我嘅錢，其他情感一律不提供」。



帖文引來不少網民熱議，有人「支持你，做自己就得」，亦有人認為「佢最起碼都有養過你十幾年，父母恩要唔要還？」、「你其實又放唔低個衰老豆，你個底係好人」。



何伯與何太何葉秀定的情事一度鬧得滿城風雨。（影片截圖）

何伯與何太何葉秀定疑在屯門住所升降機大堂打鬥受傷，雙雙被控蓄意傷人罪。（資料圖片）

有港男在Threads上發文，大呻父子兩人的恩怨情仇。他指一家五口由父親工作養大，但過去十多年與父親斷絕來往，因為對方不聽勸告與內地女人來往，「因為同何伯一樣！我有警告過佢，唔好黐埋啲大陸女人度，我話衰咗我唔會理你下半世，佢唔理，終於X咗街，結局正常不過，我亦言出必行說了算！」。

港男不滿父出軌 仲被騙：X吹講大話

之後樓主搬離家中，而他覺得最憤怒的是「嗰時我已搬咗出去，佢約我，一開始佢同我講上面有女人：不過我會同佢講清楚，會同佢斷㗎喇！」，後來發現父親出爾反爾，「當年仲天真，思想單純點會唔信？佢仲叫我唔好話畀阿媽知」，但不久母親表示要與父親離婚，「我打畀佢（父親）質問點解呃我，先講你衰咗我唔會再理你！，今日我仍想唔通，點解要特登約我X吹講大話！」。

樓主指父親出軌後表示會與對方分手，最終母親提出離婚才知被父親欺騙。（AI生成圖片）

直至兩個月前父子才終於見面，是因「自細都對我好好嘅姑姐，講到打電話佢（父親）冇人聽我先漏夜焗入去，放低錢就走，叫我留電話我當然冇留！D嘢揾開就揾！」。樓主指「佢（姑姐）都仲關心我老豆，我叫姑姐佢咁衰你唔好理佢，佢仍勸我，所以我點都要畀面姑姐」。

畀面姑姐與父見面 只供金錢不提供感情

至上月收到保險經紀電話，指父親去英國探望胞姊回來，但弄傷了手，要求樓主去接機，樓主拒絕，又再過數天，他的姑姐再以父親電話沒人接聽為由，「先焗到我去睇佢，去到佢話入完醫院冇叉電，佢冇事，我放低錢就走！本來我炒嘢執咗好多個月，執咗六位數，一見完佢，我個運勢即刻斷咗！」。樓主指自己只提供金錢，當作償還養育之恩，「其他情感一律不提供」。

樓主指自己「畀面」姑姐才與父親見面。（AI生成圖片）

網民看過事件議論紛紛，意見兩極，有人支持樓主「支持你！做自己得」、「對自己好啲就算」、「我係你就唔理佢，咁大個人仲成個細路，當年生你係因為副產品，呢啲人會kick你一世」、「叫你啲親戚去服侍佢，我支持你，針唔拮到肉唔知痛，唔好理啲人講乜，因為事情唔係發生佢身上」、「Block晒你老豆同埋企你老豆嗰邊啲親戚，你冇欠佢哋任何一個，反而係你老豆對你哋唔住，親戚覺得你老豆要幫嘅佢哋自己去」。

網民意見兩極

有網民有近似經歷，「同款老竇，有咩冬瓜豆腐搵返個臭X搞啦！」，不過亦有人認為血濃於水，「你其實又放唔低個衰老豆，你個底係好人」、「你唔見、唔理你老豆，你以為開心過見你老豆、理你老豆……係嘅，你就唔使打咁多個字、講咁多廢話啦」、「如果而家係佢最後嘅日子，今世只係相遇，而佢最起碼都有養過你十幾年，父母恩要唔要還？」。

（Threads@love_myself_more_t）