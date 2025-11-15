和尚是逃犯！泰24歲士兵性侵14歲女生　剃度出家逃亡　穿僧袍落網

軍人理應嚴守紀律，但有人卻知法犯法！泰國1名24歲男子正服兵役，休假期間外出認識1名14歲女學生，繼而遊說對方翹課，更誘騙女生到度假村內性侵得逞。受害人父母得知事件報警，色男隨即在1間寺廟出家為僧，試圖以和尚身份隱藏行蹤，當計劃轉到其他寺廟時，警方發出通緝令，在案發近年半、趁疑犯離開寺廟前，成功將他拘捕。



瓦查拉落網時仍然身穿僧袍。（網上圖片）

說服女學生逃學即伸出狼爪

當地媒體於今年11月報道事件，但無刊登疑犯姓氏。案發於2024年6月，名叫瓦查拉（Watchara）的24歲男子正在服役，休假期間經常到猜也（Chaiya）和朋友聚會，其間結識1名14歲女學生。當女學生要回校時，瓦查拉說服她逃學，然後帶她前往度假村，繼而伸出狼爪，性侵得逞。

剃度出家隱藏行蹤

受害人父母後來驚悉事件，隨即報警求助。瓦查拉懷疑聞風而逃，前往素叻他尼（Surat Thani）1座寺廟剃度出家，試圖利用和尚身份隱藏自己行蹤，並計劃轉到泰國中部另1間寺廟繼續逃亡。

身穿僧袍[的瓦查拉接受警方調查。（網上圖片）

警發出通緝令成功拘捕

警方2025年8月發出通緝令，經調查後完全掌握這名「假和尚」行蹤，警員同年11月10日在素叻他尼1間銀行外成功拘捕疑犯。

疑犯聲稱無使用暴力

瓦查拉接受調查期間，聲稱受害人當時自願和他發生關係，強調自己沒有使用暴力，警方將他移送至猜也警察局，以進行進一步調查，正循性侵害、對未滿15歲未成年人犯下猥褻行為，以及使用欺騙或武力帶走他人以進行不道德行為等罪名調查。

（綜合）