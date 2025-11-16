女醫生誤刪小數點！缺鉀2歲男童服原定10倍藥量　心臟驟停喪命

美國發生離譜的奪命醫療事故。當地1名2歲男童因鉀含量偏低入院接受治療，但因華裔女醫生錯誤刪除小數點，導致他服用原定劑量10倍的藥量，繼而引發心臟驟停，送往加護病房搶救，留院2周後仍不幸離世。



男童母親近日向涉事醫院提出訴訟，指控醫護疏忽及訓練不足，導致他兒子死亡，以及其失去子女所遭受的精神痛苦和折磨，要求院方賠償5萬美元（下同，約39萬港元）。男童家屬代表律師則形容醫院「極其疏忽」，未能達到基本醫療標準。涉事醫院目前拒就事件作回應，僅表示他們致力維護所有病患和家屬隱私，並遵守所有醫療法規。



美國有男童因醫生錯刪小數點，導致他服用原定劑量10倍的藥量，引發心臟驟停身亡。（網上圖片）

2歲男童鉀含量偏低被送院治療

綜合外媒報道，事發於2024年3月初，美國佛羅里達州（Florida）患自閉症的2歲男童佩奇（De'Markus Jeremiah Page）因持續發燒、嘔吐、感染病毒，被母親帶往鄰近醫院就診，但因病情加重，加上其體內鉀含量偏低，再被轉送至尚茲醫院（UF Health Shands）接受治療。

不幸離世的2歲男童佩奇（De'Markus Jeremiah Page）。（網上圖片）

醫生誤刪小數點 致服用10倍藥量

由於佩奇挑食，體重一直低於同齡兒童，營養失衡使他出現體液和電解質缺乏，故被處方每日口服1次、每次約1.5mmol的磷酸鉀劑量藥物。詎料接手的華裔女醫生Jiabi Chen（譯音：陳嘉碧）因錯誤刪除小數點，變成每天2次、每次約15mmol的磷酸鉀，是原有適當藥量10倍。2天後，佩奇體內磷酸鉀濃度飆升，導致心臟驟停，他被送往加護病房搶救，需依靠呼吸機維持生命，惟留院2周後仍不幸離世。

佩奇服用超過10倍藥量，體內磷酸鉀濃度飆升致心臟驟停，被送往加護病房搶救，留院兩周後不治。（網上圖片）

醫護無法及時插管 家屬怒控院方疏忽致死

男童母親多明尼克（Dominique Page）日前起訴醫院，就院方過失導致兒子死亡，以及她失去子女所遭受的精神痛苦和折磨，要求賠償5萬美元。另外，多明尼克亦指佩奇體內磷酸鉀濃度過高，引發心臟驟停時，醫護人員竟然在20分鐘內多次無法插管，導致他缺氧，最終喪命。

藥房系統曾發出「警報」提醒注意用藥過量 均未有人察覺

佩奇家屬代表律師達爾西（Jordan Dulcie）稱醫院行為「極其疏忽」，且未能達到基本醫療標準，其實在出錯當天早上，佩奇鉀水平經已恢復至正常水平，而醫生卻未有發現。更離譜的是，當時醫院藥房系統曾發出「紅色警報」，提醒注意用藥過量，但醫療團隊和藥劑師均未有察覺，故稱「最糟糕的是，這一切原本是可以避免的」。

院方拒絕就事件作出回應

目前院方拒絕對事件作出回應，僅表示他們致力維護所有病患和家屬的隱私，並遵守所有醫療法規。

（綜合）