內地醫院做手術 女子疑「子宮被植入監聽器」 稱用手機聽歌發現
大陸遼寧省一名59歲女子葉姓婦人，指控當地醫院在她進行避孕環取出手術時，私自在其子宮內裝設監聽器，並向法院提出訴訟要求取出及賠償，但遭法院駁回。
根據《紅星新聞》報導，葉姓婦人表示，她在2016年於當地醫院進行避孕環取出手術後，經常感到腹部不適。
她稱近2年在播放手機音樂時，發現醫生高某在手術過程中，在其子宮內裝設了監聽器，因此向綏中縣人民法院提起訴訟，要求醫院無償取出監聽器並賠償相關損失。
法院調查發現，葉姓婦人曾進行子宮次全切除手術，2025年1月7日在另一家醫院進行超音波檢查時，發現「左附件區有約2.7×2.4厘米的囊性回聲及少量盆腔積液」。一審法院認為，葉姓婦人將囊性回聲誤認為監聽器，且無法提供證據證明與該院手術有關，因此駁回訴訟。
不服一審判決的葉姓婦人向葫蘆島市中級人民法院提起上訴。二審法院經審理後認為，葉姓婦人未能提供充分證據證明監聽器的存在，且無法證明與被告醫院的手術有關聯，最終維持原判。
多名醫學人士指出，葉姓婦人的症狀可能與卵巢囊腫、盆腔積液或既往子宮手術後遺症有關，建議應尋求專業醫療評估。
