誕嬰悲劇！孕婦難產嬰兒慘遭扯斷頭　家屬追究揭醫護產前隱瞞1事

印尼北蘇門答臘發生恐怖分娩意外。有孕婦被診斷出疑胎死腹中，該被安排進行自然分娩誕下死胎，不過醫生並未有即時告知真相。接生過程中助產士太大力，嬰兒的頭部被扯斷，並滾落地上，身體仍在母親子宮內。事件引起當地社會關注，不少市民要求院方解釋，家屬亦希望院方徹底調查伸張正義。



家屬事後質疑是否涉及醫療失誤，要求健康中心調查交代。（Facebook圖片）

綜合外媒報道，事件發生於8月18日，在北蘇門答臘省的皮南索里（Pinangsori）社區健康中心，一名產婦經過醫生4次檢查，發現胎兒已經沒有心跳，疑胎死腹中，但醫生擔心家屬無法接受感崩潰，並沒有立刻告知實情，只建議他們前往更大的醫院分娩。

嬰兒肩膀卡產道難產

家屬堅持在健康中心分娩，衛生局服務準備組組長麗絲娜（Lisna Panjaitan）指出，胎兒重達4.2公斤，「理論上，如果嬰兒在子宮內死亡，其骨頭會較軟和脆弱」，加上產婦無力自行產出嬰兒，因嬰兒的肩膀卡在產道內，醫生只能推擠腹部，並同時拉扯胎兒頭部協助分娩，但過程中助產士太過用力，導致嬰兒的頭部被扯斷，身體仍留在母親子宮內，令人感到相當驚嚇。

醫護向父母隱瞞嬰兒疑胎死腹中，在接生時發生扯斷頭意外。（影片截圖）

家屬傷心地表示：「我們只想知道為何會發生如此慘烈的疏忽，讓頭部斷裂掉落地面，身體卻留在體內。」（影片截圖）

事後產婦沒有大出血狀況，情況穩定。家屬質疑是否涉及醫療失誤，要求健康中心調查交代，「我們只想知道為何會發生如此慘烈的疏忽，讓頭部斷裂掉落地面，身體卻留在體內」。家屬目前正向相關單位追究責任。

當局回應程序合標準非醫療疏失

事件在當地社會引起關注，麗絲娜其後回應，醫護符合標準作業程序，並非醫療疏失，「這是為拯救母親性命的必要措施」。她表示若家屬提告，衛生部門將配合並提供完整醫療紀錄作為依據。