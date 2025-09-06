見家長吃飯！未來奶奶第1句這樣說　她數天後分手　網民：分得好

情侶關係穩定後，一般會安排會見家長，希望更加了解對方家庭狀況。台灣1名網民分享個案，指其朋友的女兒最近前往男友住所「見家長」，惟用膳期間，未來奶奶「第1句就講『我們家沒有吃外面，將來下班回來煮簡單就好』」，繼而「解釋」一家人的口味，數天後他們分手收場。



大量網民笑言「非常好，不拖泥帶水，不戀愛腦」、「這根本不是簡單煮而已，根本把別人家的女兒當傭人」、「這是傭人面試嗎？」。



用膳期間，未來奶奶第1句說表示「我們家沒有吃外面，將來下班回來煮簡單就好」，然後補充「爸爸不吃什麼，她愛吃什麼，她兒子對什麼過敏」等等。（AI生成圖片）

未來奶奶︰將來下班回來煮簡單就好

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」匿名表示，朋友有1名女兒，對方和1名男子交往，最近到男友家中見家長，大家用膳期間，未來奶奶第1句說表示「我們家沒有吃外面，將來下班回來煮簡單就好」，然後補充「爸爸不吃什麼，她愛吃什麼，她兒子對什麼過敏」，換言之，屆時她嫁進來就要負責煮飯，而且並非「簡單就好」，數天後，友人的女友決定分手，「止蝕」斬纜。

該對情侶在數天後分手。（AI生成圖片）

網民︰分得好

帖文引來許多網民留言，「娶了老婆就全家身障了嗎？」、「也太清醒了，現在年輕女性真棒」、「分得好！讚！」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）