衰十一！3次愛愛12歲小女友懷孕產子　渣男友拒養親生孩子被重判

台灣發生兒童遭性侵懷孕案件。高雄1名男子透過交友程式認識1名12歲少女，發展成男女朋友關係後，色男不但要求「小女友」自拍裸照，而且3次開房館發生關係，少女最終懷孕產子。色男捱告後沒有和女方家庭達成和解，而且沒有領養照顧孩子，被判入獄4年6個月。男被告不服上訴，卻沒有出庭應訊，遭法官駁回上訴。



要求中一女友自拍露胸照 3次開房導致懷孕

台媒於11月報道，案發2023年初，涉案林姓男子透過交友程式「Heymandi」認識1名12歲中一女生，雙方隨即交往。同年2月，林男明知「小女友」只有12歲，但仍然傳送訊息提出不雅要求，內容提及「既然已經交往，想看你胸部」，受害人傳送3張裸露胸部的自拍照片。

同年3月、9月和10月，林男3次帶同「小女友」到高雄1間旅館發生關係，而且沒有做避孕措施，直到女生父親發現女兒懷孕，才驚悉事件，大怒到警局報案。

判入獄4年6個月 法官駁回上訴

案件在高雄地院進行一審，法官認為男被告多次利用受害人心智尚未成熟，誘騙對方自拍裸照和發生性行為，導致女生身心受創，甚至未成年懷孕，被告沒有和女方家庭達成和解，事後沒有照顧孩子，反而任由社會局安置。法官2025年5月裁定3項「對未滿14歲之女子為性交」罪名成立，應執行有期徒刑4年6個月，同時沒收案中手機。

林男不服上訴，所以毋須立即服刑。案件在高雄高分院進行審理，法官發現男被告沒有在上訴狀簽名、蓋章或按指印，在沒有陳報正當理由的情況下，未有到庭應訊，即便辯護律師為林男上訴，但都違反法律程序，法官11月5日駁回其上訴。另外，檢方同樣提出上訴，將會另案審理。

