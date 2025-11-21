一家三口同房！獸父猥褻熟睡女兒　激烈搖床搖醒妻子　下場曝光

台灣發生獸父猥褻女兒案件。新竹1名獸父趁和妻女同房時，見到親生女兒正在熟睡中，竟然趴在女兒身上，用舌頭舔其下體，並用手指觸摸下體和撫摸胸部。妻子察覺床上異常搖晃而驚醒，當場阻止丈夫獸行，女兒事後向學校老師提及事件，案件因而曝光。獸父在庭上否認犯法，但法官經審理後，裁定被告「成年人故意對少年犯乘機猥褻」罪名成立，判處7個月有期徒刑。



受害人慘遭父親猥褻。（AI生成圖片）

夫妻感情不睦

台媒於11月報道，案件在新竹地方法院進行審理，該名男子本身和妻子感情不睦，妻子2019年帶同讀小學的女兒住進娘家，其間涉案男子會偶然上門探視妻女。

拒理妻子睡旁 照樣猥褻女兒

案發2021年，男子再次前來探望當晚留宿，並和妻女同房。獸父為滿足一己私慾，趁女兒在其身旁入睡不能反抗之際，將身體趴在女兒身上，繼而拉下其外褲及內褲，用舌頭舔其下體，手指觸摸其下體和胸部。妻子發覺床上異常搖晃而驚醒過來，當場制止丈夫，受害女童在校內向老師提及此事，校方立即報警通報。

獸父「成年人故意對少年犯乘機猥褻」罪成，被判處7個月有期徒刑。（AI生成圖片）

獸父否認控罪 入獄7個月

獸父捱告否認犯罪，辯稱當時只有抱住女兒，但妻女仔細交代案情，加上並有政府社工的訪視紀錄表、性侵害犯罪事件通報表等證據，法官認定被告乘機猥褻女兒，嚴重傷害女兒身心健全和人格發展，裁定「成年人故意對少年犯乘機猥褻」罪成，判處7個月有期徒刑，案件可上訴。

（綜合）